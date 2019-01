Gütersloh (WB). Die Polizei Gütersloh musste in der Silvesternacht im Vergleich zum Vorjahr zu weniger Einsätzen ausrücken. Waren es 2017/2018 noch 144 Einsätze, so wurde die Polizei bei diesem Jahreswechsel zu 107 Einsätzen gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich in den meisten Fällen um Ruhestörungen, Streitigkeiten oder Randalierer. Weiterhin seien zehn Verkehrsunfälle gemeldet worden, bei den glücklicherweise niemand verletzt wurde. Allerdings wurden auch zwei Unfallfluchten registriert.

Unter Alkoholeinwirkung

Die erste ereignete sich demnach gegen 18:25 Uhr in Borgholzhausen. Ein 19-jährige Mann aus Borgholzhausen befuhr die Bielefelder Straße aus Richtung Werther kommend. Etwa in Höhe der Martin-Luther-Straße sei er mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Opel Vectra zusammengestoßen, dessen 52-jähriger Fahrer in Richtung Werther unterwegs war.

»Der 19-jährige Fahrer setzte seine Fahrt fort. In der Kaiserstraße fuhr er gegen eine Steinmauer. Auch von hier flüchtete er mit seinem Fahrzeug. Im Einmündungsbereich Martin-Luther-Straße/Wiesenstraße kam er erneut von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun«, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Daraufhin sei der Fahrer zu Fuß geflüchtet, er konnte jedoch wieder eingefangen werden.

»Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war«, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 13.000 Euro geschätzt.

Zeugen in Rietberg gesucht

Gut eine Stunde später ereignete sich in Rietberg eine Unfallflucht, bei der geringer Sachschaden entstand. Der Fahrer eines silbernen Opel Astra Kombi befuhr die Neuenkirchener Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend und touchierte einen entgegenkommenden Ford Focus.

Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242/41000.

Einbruch in Halle

Zu Einbrüchen kam es indes in Halle und in Versmold. Die Polizei dazu: In Halle drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus an der Kölkebecker Straße ein. Hier erbeuteten sie Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Halle, Tel. 05201/81560.

In Versmold drang demnach ein Mann auf das Gelände einer Gaststätte ein. Hierbei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Diese traf den 37-jährigen Mann noch auf dem Gelände an der Münsterstraße an. »Der alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen«, teilte die Polizei mit.

Acht Brände, acht Anzeigen

Insgesamt wurden in der Nacht acht Brände gemeldet (Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Gütersloh, Werther, Harsewinkel und Versmold), wobei es sich überwiegend um in Brand geratene Mülltonnen bzw. Container handelte oder Buschwerk brannte. Die wahrscheinlichste Brandursache hierfür dürften Böller und Raketen gewesen sein, so die Polizei. Bei einem Brand in Rheda-Wiedenbrück am Geranienweg wurden sechs Personen leicht verletzt.

Weiterhin führt die Polizei neun Körperverletzungsdelikte auf. Außerdem wurden demnach acht Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. Für vier Personen endete die Silvesternacht im Polizeigewahrsam.