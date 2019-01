Neu im Angebot für Trauungen in Gütersloh: die rundum renovierte historische Holtkämperei in Isselhorst. Dort können sich Paare am 26. April das Ja-Wort geben.

Gütersloh (WB). Einen außergewöhnlichen Ort für einen besonderen Tag im Leben: Das Gütersloher Standesamt geht auch in diesem Jahr wieder »auf Tour«.

Die Holtkämperei in Isselhorst steht zum ersten Mal im Tour-Kalender des Standesamts. Am 26. April können Paare dort im frisch renovierten Denkmal heiraten. Das Fachwerkhaus zählt zu den ältesten im Ort und bietet eine einzigartige Atmosphäre.

Außerdem kommt das Standesamt auch wieder ins Stadtmuseum. Im Backsteinhaus an der Kökerstraße liegt der Fokus am 5. Juli ausnahmsweise nicht auf den Ausstellungen. Umringt von Familie und Freunden können sich Paare das Ja-Wort geben.

Im historischen Ambiente Ja sagen

Umgeben von Grün heiratet man im Palmhauscafé. Am 20. September trauen die Standesbeamtinnen in den lichtdurchfluteten Räumen inmitten des Botanischen Gartens wieder Heiratswillige. Nach der Zeremonie bieten Stadtpark und Botanischer Garten eine Kulisse für Fotos. Im und vor dem Palmhauscafé können die frisch getrauten Ehepaare– in Absprache mit dem Betreiber – gemeinsam mit ihren Gästen auf den neuen Lebensabschnitt anstoßen.

Zu der Reihe »Standesamt on Tour« zählen aber nicht nur diese Sondertermine außer Haus, sondern auch ganz besondere Termine in der Kirchstraße 21. Der 9. September 2019 und der 19. September 2019 sind in ihrer Arithmetik fast schon magische Daten und erfahrungsgemäß besonders beliebte Termine.

Die Candle-Light-Trauungen, die ebenfalls in der Kirchstraße stattfinden, vervollständigen die Sondertermine in diesem Jahr. Am 13. Dezember heiraten Paare dann romantisch im Kerzenschein.

Termine sind rasch ausgebucht

Die On-Tour Termine sind in der Regel schnell ausgebucht – heiratswillige Paare müssen also schnell sein. Für diejenigen, die keinen Platz ergattern können, bedeutet es allerdings nicht, dass sie auf Atmosphäre, Individualität und Exklusivität verzichten müssen. Das Haus Kirchstraße 21 bietet nicht nur ein festliches Trauzimmer. Nach der Zeremonie kann man gemeinsam – je nach Wunsch und Wetter – im historischen Foyer oder im schönen Garten auf eine glückliche Ehe anstoßen und ein wenig feiern.

Alle weiteren Informationen zum Heiraten in Gütersloh und zum Ablauf der Anmeldung gibt es im Internet: