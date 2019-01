Von Carsten Borgmeier

Über ihren Gütersloher Anwalt Werner Greuel (72) hatten sie vor dem Verwaltungsgericht Minden im Sommer Klage gegen die Stadt eingereicht, die dem Betreiber zwischenzeitlich bereits eine Genehmigung erteilte.

Der Fall wird am Montag, 14. Januar, um 11.30 Uhr verhandelt. Die Nachbarn befürchten demnach beispielsweise, dass im Bereich der Neuenkirchener Straße 81 zukünftig durch an- und abfahrende Autos mehr Lärm als bisher entsteht. Auch von Geruchsproblemen ist die Rede. Eine erste Niederlage in der Sache haben die Kläger bereits im vergangenen August erlitten: Ihr Eilantrag, die von der Stadt erteilte Genehmigung für das geplante Bewegungs- und Gesundheitscenter außer Vollzug zu setzen, scheiterte vor dem Verwaltungsgericht in Minden. Mit diesem Antrag hatten die Nachbarn dem Vernehmen nach verhindern wollen, dass der Betreiber bis zur Hauptsache Fakten schafft.

Stadt genehmigte das Studio im Mai

Bei dem Geschäftsführer und Betreiber handelt es sich um Luai Eljenabi. Auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage berichtete der gebürtige Iraker am Mittwoch, dass er dem Gerichtsverfahren gelassen entgegen blicke. »Ich habe von der Stadt im vergangenen Mai die Genehmigung erhalten«, so der 54 Jahre alte Fitnesstrainer und Therapeut. Mit Lärm sei an seinem neuen Studio nicht zu rechnen. »Ich eröffne doch keine Diskothek«, sagte Eljenabi.

Wie er weiter ausführte, will er die betreffenden, etwa 1000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in den nächsten Wochen für sein »Lady fit«-Bewegungs- und Gesundheitscenter herrichten lassen. Der seit 30 Jahren in Gütersloh lebende Iraker rechnet damit, seinen Betrieb in etwa zwei Monaten eröffnen zu können.

Räumlichkeiten stehen seit 2004 leer

In der Anfangsphase will er bis zu vier Beschäftigte einstellen. »Ich muss erstmal abwarten, wie es anläuft«, so Eljenabi. Der 54-Jährige kehrt dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück: Eigenen Aussagen zufolge hatte er dort zwischen 2002 und 2004 bereits ein Fitness-Studio für Frauen und Männer geführt. Insgesamt habe er damals vier solcher Studios betrieben, ein weiteres in Gütersloh, zwei in Bielefeld.

Von Seiten der Kläger war in dem Fall bislang keine Auskunft zu bekommen. Anwalt Greuel wollte sich eventuell erst nach Rücksprache mit seinen Mandanten äußern. Aus dem Rathaus hieß es von Sprecherin Dr. Elisabeth Menke, dass man sich zu laufenden Verfahren nicht äußere.