Die Straße »In den Braken« in Isselhorst. Dort ist eine Frau (59) im Juli in ihrem Haus überfallen worden. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Gegen 23 Uhr war die Hauseigentümerin an der Straße »In den Braken« nichts ahnend in ihrem Wohnzimmer von zwei Tätern vor ihrem Fernseher überrascht worden. Die Terrassentür zum Garten war damals aufgrund der Sommertemperaturen weit geöffnet. Diese Gelegenheit nutzten die maskierten Räuber offensichtlich aus. Einer hatte eine Pistole gezückt. Sie forderten Geld.

Die Bewohnerin, die alleine im Haus war, übergab ihnen schließlich einen geringen Geldbetrag. Daraufhin fesselten die Täter ihr Opfer und durchwühlen alle Räume auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen. Danach flüchten sie zu Fuß durch die Siedlung in Richtung Haller Straße zum Ortskern hin. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie möglicherweise ihre Flucht in einem dort geparkten Auto fortgesetzt haben. Durch die Fesselung hatte die 59-Jährige leichte Verletzungen an den Armen erlitten.

100 Meter entfernt ereignete sich ein weiterer Überfall

Eventuell gibt es einen Zusammenhang zu anderen Straftaten in Isselhorst. So wurde Ende Mai rund 100 Meter vom damaligen Tatort entfernt ein 37-jähriger Mann in seinem Bauernhaus überfallen. Der hatte sich jedoch gewehrt. Die Täter konnten ohne Beute entkommen. Kurze Zeit später brannte es in einer unbewohnten Etage. Im Januar waren zwei Diebe in einen Geräteschuppen am Föhrweg eingestiegen. Sie entwendeten zwei Kreissägen.

Ende Juli kam es an einem Mittwochabend gegen 22.20 Uhr zu einem Einbruch in einem Haus an der Straße »In den Knüpen«. Die 84-jährige Bewohnerin hatte ein Fenster zum Lüften komplett geöffnet, über das sich ein Einbrecher Zutritt verschaffte. Dort traf der maskierte Mann auf die ältere Dame, bei deren Anblick er sofort durch die Haustür flüchtete. Am gleichen Tag und an der gleichen Straße soll es Stunden zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Ein 13-jähriges Mädchen soll in ihrem Wohnzimmer auf einen Einbrecher gestoßen sein. Dieser soll sie zur Seite geschubst haben und geflohen sein.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte von dem flüchtenden Täter ein Phantombild gefertigt und in den Medien veröffentlicht werden. »Bislang ohne Hinweise darauf«, erklärte Felsch. Ob diese Einbruchs- und Überfalldelikte von ihm oder anderen Tätern begangen wurden, werde geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05241/8690 entgegen.