Mitten in der Probenphase: Die Westfälische Kammerphilharmonie gestaltet am Sonntag das Neujahrskonzert in der Stadthalle. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Und das bedeutet: »Überall kommt der Czárdás durch.« Die Konsequenz daraus: »Die Geigen haben diesmal so viele Töne wie noch nie zu spielen.« Zu erwarten ist also ein ebenso unterhaltsamer wie vergnüglicher Vormittag, zumal Zauberer Wittus Witt bereits zum 16. Mal in Folge die Veranstaltung moderieren wird. Und wo wir schon bei Zahlen sind: Es ist das 18. Neujahrskonzert, und zum 18. Mal wird Malte Steinsiek den Taktstock in der Hand halten. Noch ein bisschen mehr Statistik gefällig? Er leitet die Kammerphilharmonie seit ihrer Gründung im Jahre 1990, hat bislang in mehr als 100 Konzerten dirigiert und mit dem Orchester schon sieben CDs eingespielt.

Im Mittelpunkt des Programms am Sonntag steht Franz Liszts Ungarische Rhapsodie Nr. 2 d-Moll, ursprünglich für Klavier komponiert, hier in der Orches­trierung durch Franz Doppler. Zur Eröffnung erklingt »Fasching«, eine Humoreske für Orchester von Leó Weiner. Steinsiek: »Ich kannte den Komponisten, aber nicht das Stück. Es ist so großartig, dass ich mich wundere, warum es nicht viel häufiger aufgeführt wird.«

Zauberer Wittus Witt moderiert

Miklós Rósza hat sich einen Namen als Oscar-prämierter Komponist für Filmmusik gemacht (Ben Hur, El Cid, Quo Vadis, Tote tragen keine Karos). In Gütersloh sind drei Sätze aus seinem »Kaleidoscope« op. 19a zu hören. Von Zoltan Kodály hat Malte Steinsiek drei flotte Stücke aus den »Tänzen aus Galanta« ausgesucht, den Abschluss bildet Ernst von Dohnán­yis Hochzeitswalzer aus »Der Schleier der Pierrette« op 18.

Steinsiek und sein Konzertmeister Christian Styma nehmen sich am Rande der Probenphase, die am Mittwoch für die rund 50 Musiker begonnen hat, Zeit für ein Pressegespräch. Der Dirigent lobt die tolle Atmosphäre und die gute Stimmung, die er regelmäßig erlebe, wenn Instrumentalisten aus ganz Deutschland zusammenkommen: »Das ist wie früher im Jugendorchester, nur auf einem deutlich höheren Niveau.« Styma sieht das ähnlich: »Es ist ein bisschen wie in Urlaub fahren.« Man kennt sich, man schätzt sich, eine Handvoll Musiker ist tatsächlich schon von Anfang an dabei. Andere kommen neu dazu, oft von Kollegen empfohlen. Der Konzertmeister freut sich vor allem darüber, »dass ich hier regelmäßig Leute treffe, die wie ich für die Musik brennen.« Deshalb ist er selbst auch bereits seit zehn Jahren mit von der Partie.

Das Neujahrskonzert ist schon so gut wie ausverkauft, es wird für Kurzentschlossene aber noch ein ausreichendes Kartenkontingent an der Tageskasse geben.