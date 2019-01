So hat man ihn gekannt, als fröhlichen und gut gelaunten Musiker, der sein Saxophon geliebt hat: Volker Wilmking, der Gründer der Woche der kleinen Künste«, ist am 1. Januar im Alter von 72 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Die heimische Kulturszene trauert um einen Mann, der für die Stadt viel getan hat. »Er war nicht nur ein überragender Musiker, sondern ein Musikmanager, der Visionen entwickeln und auf lange Sicht umsetzen konnte«, sagt Hans-Hermann Strandt. »Nachhaltigkeit prägte dabei seine Konzepte und der Anspruch, Brücken zu bauen und die Begeisterung für Musik in weite Kreise von Gütersloh zu tragen.« Wilmking sei ein Pionier mit einer schier unerschöpflichen Energie gewesen, der Inspirator und Motivator, der einfach alle mitgezogen habe, meint Ernst Hemmert, Mitglied der 1964 gegründeten »Marlins«, der ersten Band in Gütersloh von Wilmking. »Er organisierte bereits damals Touren für uns in ganz Deutschland.«

Seine Familie produzierte einst Mausefallen

Volker Wilmking entstammt aus einer Unternehmerfamilie, die bis 1970 Weltproduzent von Mausefallen in Gütersloh war. Von Jugendzeiten an gehörte sein Herz der Musik, vor allem dem Jazzig-Bluesigen. Der Tubist und spätere Diplom-Kaufmann leitete den traditionsreichen Posaunenchor des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums, von 1966 bis 1969 sogar das Jugendmusikkorps Avenwedde. Er spielte perfekt Piano, Querflöte und Saxophon. Zahlreiche Bands gründete er, wie »Curzon House«, »Oceania«, »Steamboat Seven« und »Tin«; zuletzt 2012 das »Mousetrap-Jazztett«. Er war fast 20 Jahre lang als Profimusiker unterwegs. Mit Gerry Spooner (»Kneipenfolk«) tourte er durch die Lande und nahm Alben auf. 35 Jahre lang betrieb er das Fachgeschäft »Musikkiste« am Dreiecksplatz, in dem auch seine Künstleragentur zuhause war. Im August 2013 hat er es geschlossen. »Jetzt reicht es«, sagte er. Er war als Ruheständler auch Vorsitzender des Fördervereins der Westfälischen Kammerphilharmonie in Gütersloh.

Die zündende Idee kam ihm 2001

Fröhlich sah man ihn stets über den Dreiecksplatz laufen, wenn die ersten Töne auf der »Woche der kleinen Künste« zu hören waren. Mit dem früheren Kneipier Walter Schmäling (»Piano«) hatte Volker Wilmking 2001 die zündende Idee, den Dreieckplatz durch ein kulturelles Highlight zu bereichern. Eine Erfolgsgeschichte bis heute, für die er vor drei Jahren sogar die Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh verliehen bekam. Meist sprang er als erster auf der Bühne herum, inmitten der glücklichen Menschen, das war auch sein persönliches Glück.

»Wir alle sind unendlich traurig. Er hat die Kulturgemeinschaft mit seiner Energie geprägt. Sein Wirken wollen wir als Vorbild und als Antrieb zugleich sehen, um dieses außergewöhnliche Event auf dem Dreiecksplatz fortzuführen und auszubauen«, erklärt Hans-Hermann Strandt. Volker Wilmking hinterlässt eine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder. Laut Strandt soll es bald eine Seebestattung im engsten Familienkreis geben. Geplant sei auch eine Trauerfeier als Gedenkveranstaltung am Samstag, 12. Januar, in der Weberei. Dazu seien nicht nur Freunde Wilmkings, sondern auch langjährige, musikalische Wegbegleiter eingeladen.