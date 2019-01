Der Tatort in Gütersloh: In diesem Juweliergeschäft haben die Räuber gedroht, Sprengsätze zu zünden. Foto: Wolfgang Wotke

Drei Männer, die am 26. April 2017 am helllichten Tag an einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Gütersloher Innenstadt (Spiekergasse) beteiligt gewesen sein sollen, müssen sich dafür ab Dienstag, 8. Januar, vor der 20. Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld verantworten. Damals sollen sie laut Anklageschrift rund 300.000 Euro Beute gemacht haben.

Angeklagt sind ein 29-Jähriger aus Italien, ein 25-jähriger Mann aus Rees und ein 26-Jähriger, der allerdings ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft schweren Raub vor, den sie mit sechs Komplizen, die extra aus Italien angereist waren, begangen haben sollen. Zwei der Beschuldigten sollen den Tatort in Gütersloh abgesichert haben, der dritte soll das Fluchtfahrzeug gesteuert haben.

Drei Männer bereits verurteilt

Drei weitere Räuber sind bereits im vergangenen Jahr zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Verfahren gegen einen 41-jährigen Gastronomen aus Bielefeld muss jedoch neu verhandelt werden. Er war zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Am 11. Mai soll er an einem weiteren Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Herford mitgewirkt haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil jüngst verworfen, weil der Raub in Herford dem Bielefelder nicht eindeutig zugeordnet werden könne und verwies den Fall an eine andere Strafkammer, die jetzt alles neu aufrollen muss.