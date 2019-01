Ungefähr 64.200 Kunden suchten im vergangenen Jahr die Zulassungsstelle des Kreises in Gütersloh auf. Mehr als 144.000 Anliegen wurden an den Schaltern bearbeitet, davon 15.431 Neuzulassungen und 49.640 Zulassungen von Gebrauchtfahrzeugen. Foto: dpa

So waren zum 31. Dezember 2018 im Kreis 317.341 Fahrzeuge zugelassen – dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um mehr als 6500 Fahrzeuge. Die mit Diesel betriebenen Pkw machen – sogar mit einem leichten Anstieg an Zulassungen – noch immer etwa ein Drittel der insgesamt 230.486 zugelassenen Autos aus. Die Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 245 auf 384 Fahrzeuge erhöht.

Im Schnitt 15 Minuten Wartezeit

64.200 Kunden suchten im vergangenen Jahr die Zulassungsstelle auf. Mehr als 144.000 Anliegen wurden bearbeitet, davon 15.431 Neuzulassungen und 49.640 Zulassungen von Gebrauchtwagen. Die Wartezeit für die Kunden lag im Durchschnitt bei 15 Minuten.

Eines der Themen, mit denen sich die Mitarbeiter erstmals beschäftigen mussten, waren die Auswirkungen des »Abgas-Skandals«. Seit Anfang 2018 teilt das Kraftfahrt-Bundesamt den Zulassungsbehörden mit, welche Fahrzeuge trotz mehrmaliger Anschreiben bislang nicht an der Rückrufaktion der Fahrzeughersteller teilgenommen haben. Die Zulassungsbehörde kann deshalb dem Fahrzeughalter eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen und bei Nichtbeachtung den Betrieb des Fahrzeuges auf öffentlichen Straßen untersagen. Bisher wurden dem Kreis Gütersloh rund 220 betroffene Fahrzeuge gemeldet. Die Fahrzeughalter erledigen in der Regel die erforderliche Software-Umstellung. Etwa drei Prozent wenden sich an das Verwaltungsgericht. »Dieses ungeliebte Thema für Fahrzeughalter wird die Zulassungsstelle sicher auch noch im Jahr 2019 beschäftigen«, so Kathrin Birkenhake von der Abteilung Straßenverkehr des Kreises Gütersloh.

Neues Messverfahren

2018 wurde zudem ein neues Messverfahren namens WLTP für CO2-Emissionen eingeführt. Seit dem 1. September dürfen nur noch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge erstmals in den Verkehr gebracht werden, wenn sie nach diesem neuen Messverfahren geprüft worden sind. Bei der Neuzulassung sind durch die Zulassungsstelle bis zu 13 technische Daten zusätzlich manuell zu erfassen. Diese Werte dienen dann dem Hauptzollamt zur Berechnung der Kfz-Steuer.

Seit der Erweiterung des Online-Angebotes im November können sich Kunden im Internet einen Termin für die An-, Um- oder Abmeldung reservieren. Natürlich kann die Zulassungsstelle aber auch wie bisher ohne Termin aufgesucht werden. Und auch die Möglichkeit, sein Fahrzeug online abzumelden, wird zunehmend genutzt. Für 2019 ist eine weitere Ausweitung der onlinebasierten Zulassungsvorgänge geplant.

Mehr Infos zu den Dienstleistungen der Zulassungsstelle und rund um die Zulassung unter www.kreis-guetersloh.de