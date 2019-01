Von Carsten Borgmeier

Denn ihm gehört der eingeschossige Flachdach-Gebäudekomplex, der sich von der Kaiser- bis in die Strengerstraße zieht und auch als »Dönermeile« in der Stadt bekannt ist. Oesterhelwegs Immobilien in Bahnhofsnähe und am Rande der Innenstadt beherbergen das Grill-Restaurant »Babylon«, den Schlüsseldienst Hintz sowie das Café »Treffpunkt«.

Auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage bestätigte der 50-Jährige am Freitag, dass er entsprechende Pläne zum Bau eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses an besagter Stelle in diesem Jahr erarbeiten lassen will. Oesterhelweg nannte weitere Eckdaten: Das geschätzte Investitionsvolumen belaufe sich auf mindestens fünf Millionen Euro, entstehen soll auf vier Etagen eine Nutzfläche von insgesamt etwa 2000 Quadratmetern.

Entscheidung fällt in diesem Jahr

Vom Nachbarn, der Volksbank-Tochter Geno GmbH, habe er diesbezüglich 90 Quadratmeter zu seinem Grundstück (etwa 1100 Quadratmeter) hinzu erworben, »wodurch ich noch einen zusätzlichen Anbau errichten kann«, so Oesterhelweg. Der Unternehmer weiter: »Mir ist aber ganz wichtig zu betonen, dass erst in diesem Jahr die Entscheidung getroffen wird, ob überhaupt gebaut wird. Dieses ist noch nicht sicher.«

Einen seiner treuesten Pächter hat er von den Neubau-Plänen bereits in Kenntnis gesetzt: Der Assyrer Morris Dal (50) führt mit Familie seit mehr als 22 Jahren im Eckhaus das Grill-Restaurant »Babylon«, das ursprünglich mal »Bosporus« hieß. Oesterhelweg betont, dass er sich auch zukünftig in dem neuen Objekt Dal mit dem »Babylon« als Pächter vorstellen kann. Der Eigentümer sprach von einem seit vielen Jahren »sehr angenehmen Geschäftsverhältnis« zu den Grill-Betreibern. Zwar laufe der Pachtvertrag noch einige Jahre, doch es gebe für ihn ein Sonderkündigungsrecht im Falle eines Neubaus, erläuterte Oesterhelweg.

Gebäudesubstanz noch aus Vorkriegsjahren

Das neue Kaiserquartier, das mit einem Investitionsvolumen von etwa 30 Millionen Euro bis 2023 zwischen Friedrich-Ebert-, Eickhoff-, Kaiser- und Strengerstraße entstehen soll, dürfte durch das Oesterhelweg-Vorhaben sinnvoll ergänzt werden, sollte es dazu kommen.

Nach Auskunft von Heimat-Historiker Rudolf Herrmann (88) stammt die Bausubstanz der alten Flachdach-Häuser noch aus Vorkriegsjahren. Im Eckgebäude war einst das Geschäft Blumen und Sport Finkberg ansässig gewesen.