In Niehorst ist am Freitagabend ein 38-jähriger Mann aus Gütersloh angefahren und tödlich verletzt worden. Foto: Gabriele Grund

Gütersloh-Niehorst (WB/GG). Ein 38 Jahre alter Mann aus Gütersloh ist am Freitagabend beim Überqueren der Brockhäger Straße von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Gütersloher hatte Angaben der Polizei zufolge gegen 20 Uhr auf Höhe des Sägewerkes in Niehorst die Brockhäger Straße überqueren wollen. Auf der Fahrbahn wurde der Mann von einem Porsche Cayenne angefahren, der aus Gütersloh kommend in Richtung Brockhagen unterwegs war. Am Steuer saß laut Polizei eine 35-jährige Frau aus Gütersloh. Sie sei bei dem Zusammenstoß zwar unverletzt geblieben, habe allerdings einen schweren Schock erlitten. Der Porsche wurde bei der Kollision an der Fahrerseite schwer beschädigt.

Die Brockhäger Straße war zwei Stunden lang gesperrt. Die Polizei stellte das Unfallfahrzeug sicher. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.