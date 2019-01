Gütersloh (WB/mdel). Die Stadt Gütersloh trauert um eine profilierte Politikerin. Am Neujahrstag starb Dr. Irmgard Klingbeil im Alter von 83 Jahren. Die gelernte Zahnärztin saß für die CDU im Landtag und war stellvertretende Landrätin des Kreises Gütersloh. Für ihr gesellschaftliches Engagement wurde sie im Jahr 2004 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Die CDU-Politikerin erblickte 1935 in Seehausen in der Altmark das Licht der Welt. Nach dem Abitur studierte sie von 1955 bis 1960 an den Universitäten Marburg/Lahn, München und Göttingen Zahnmedizin. Dieses schloss sie 1960 mit der Approbation ab. 1964 promovierte Irmgard Klingbeil zum Dr. med. dent.

In die CDU trat die Mutter von vier Kindern im Jahr 1977 ein. 1980 wurde Dr. Irmgard Klingbeil in den Kreistag gewählt, die Aufgabe der stellvertretenden Landrätin übernahm sie von 1988 bis 1994. Von 1986 bis 1994 war sie stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende. Als Vorsitzende des Ortsverbandes Gütersloh fungierte sie von 1992 bis 1994.

Zur Jahrtausendwende aus der aktiven Politik ausgeschieden

Auch außerhalb des Kreises Gütersloh hinterließ Dr. Irmgard Klingbeil Spuren. Von 1993 bis 1995 war sie Mitglied im CDU-Landesvorstand und seit 1988 Mitglied im Bezirksvorstand Ostwestfalen-Lippe. Vom 1. Juni 1995 bis zum 1. Juni 2000 war die Gütersloherin Mitglied des 12. Landtags von Nordrhein-Westfalen, in den sie über die Landesliste einzog. Um die Jahrtausendwende verabschiedete sie sich aus der aktiven Politik. Sie werde sich aus persönlichen Gründen nicht noch einmal für den Landtag bewerben, kündigte Dr. Irmgard Klingbeil damals an.

Auch abseits der Politik war die Zahnärztin stark engagiert. Wichtig war ihr die Arbeit für die Werkstatt für behinderte Menschen (heute Wertkreis), für die sie 1990 den Aufsichtsratsvorsitz übernahm. Zusammen mit ihrem mittlerweile ebenfalls verstorbenen Ehemann Dr. Wolfgang Klingbeil setzte sie sich für humanitäre Aufgaben in Ostdeutschland ein. Zudem engagierte sie sich im Gütersloher Kinderschutzbund.

Der Trauergottesdienst für Dr. Irmgard Klingbeil ist am kommenden Freitag, 11. Januar, um 13 Uhr in der Friedhofskapelle, Friedhofstraße 11 in Gütersloh. Anschließend erfolgt die Beisetzung.