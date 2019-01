Von Jan Hermann Ruthmann

Gütersloh (WB). Immer am Wochenende um den 6. Januar ziehen Jungen und Mädchen als Könige verkleidet von Haus zu Haus. Am Samstag segneten sie die Häuser in Friedrichsdorf und sammelten Geld für bedürftige Kinder. Das WESTFALEN-BLATT ging mit den Sternsingern von Tür zu Tür.

Es ist Samstagmorgen im Pfarrheim St. Friedrich. Viele kleine und große Könige legen ihr Gewand an. Warme Winterjacken, darüber alte Messdienergewänder oder Bettlaken. Dazu farbige Umhänge. Wenn die Krone auf dem Kopf sitzt, heißen sie nicht mehr Jona, Lisa oder Nils sondern Caspar, Melchior und Balthasar.

Um neun Uhr ziehen sie in die Kirche ein. Pastor Heinz Volmer leitet den kurzen Aussendungsgottesdienst. Er macht die Kinder vertraut mit ihren großen Vorbildern: Den echten Heiligen Drei Königen, die zum Stall nach Bethlehem kamen, um dem Jesuskind Gaben darzubringen. »Vor 2019 Jahren brachten die Könige Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ihr bringt etwas sehr viel Wertvolleres zu den Menschen, das größte Geschenk, das Gott uns machen kann: Seinen Segen«, schlug Volmer die Brücke zur heutigen Zeit.

Manche sprechen spontane Einladungen aus

Jedes Jahr sammeln die Jugendlichen für ein anderes Projekt. In diesem Jahr sind die Spenden für behinderte Kinder in Peru bestimmt. Nach der Segnung machen sich etwa 30 Sternsinger in acht Gruppen auf und ziehen durch die Friedrichsdorfer Straßen. An einem Haus angekommen sagen die Sternsinger ihren Text auf: »Nun öffnet die Türen, die Tore macht weit. Es ist, wie ihr seht, wieder Sternsingerzeit! Wir bringen die Lieder, wir tragen den Stern, wir bringen den Segen.« Auf Wunsch singen sie auch noch ein Dreikönigslied wie »Stern über Bethlehem.« Dann schreiben sie den Segen 20*C+M+B*19 an die Häuserwände.

Lisa Bennemann (15) und ihre Schwester Lara (13) segnen die Häuser am Dürerweg, Rubensweg und Rembrandtweg und ziehen weiter über den Carl-Diem-Weg und den Lucas-Cranach-Weg hin zur Birkheide. »Das macht Spaß. Die Leute sind meistens sehr freundlich und spenden für den guten Zweck. Blöde ist nur, dass man am vorletzten Ferientag um acht Uhr aus dem Bett gescheucht wird«, schmunzeln sie. Auch die Menschen an den Haustüren ­freuen sich über den Besuch der Heiligen Drei Könige.

In diesem Jahr sind es glücklicherweise nur zwei Leute, die den Königen die Tür vor der Nase zuschlagen oder sich darüber aufregen, von den Kindern zu »früher Stunde« etwa gegen 11 Uhr aus dem Bett geklingelt zu werden. Andere sprechen dafür sogar spontane Einladungen aus. »Kommt bloß herein, es ist doch ungemütlich draußen«, sagt Claudia Fricke und einige Minuten später sitzen Lisa und Lara Bennemann und ihr Begleiter vom WESTFALEN-BLATT bei den Frickes in der Küche und trinken Tee und Kakao. Bei Nieselregen und etwa sieben Grad eine echte Oase.

»Wir finden nicht genug Kinder«

»Wir sind nicht katholisch, aber wir freuen uns jedes Jahr über die Sternsinger«, sagt Stephan Fricke. Auch Gertrud und Aloys Wulle öffnen ihre Tür für die Sternsinger. Bei einem Glas Cola wird am Kamin das Neueste aus dem Gemeindeleben von St. Friedrich ausgetauscht. »Die vergangenen Jahre haben sie es bis zu uns leider nicht geschafft. Es fehlt dann doch was«, sagt Gertrud Wulle. Auch sie gibt den Sternsingern einige Süßigkeiten mit auf den Weg, die Lara Bennemann direkt zu den anderen in den Bollerwagen legt.

Der ist von den Unmengen der Naschereien schon ganz schwer geworden, und auch die Spendendose ist gut gefüllt. Bis 16 Uhr haben sie an jeder Haustür in ihrem Bezirk geklingelt. Den Sack mit den Süßigkeiten schütten sie im Pfarrheim zu den anderen leckeren Sachen. Jeder Sternsinger kann sich vom Tisch bedienen.

Die Aktion ist im Jahr 2019 nicht einfacher geworden. Die Organisatorin für die Friedrichsdorfer Sternsinger, Lea Kleinebrummel, berichtet: »Wir finden nicht genug Kinder. Vor zwei Jahren waren wir 52 Sternsinger, dieses Jahr haben neun Kinder abgesagt und zwei sind einfach nicht gekommen. Das ist schon etwas traurig. Wir können in diesem Jahr nicht in allen Straßen den Segen bringen.«