Von Carsten Borgmeier

Der Unternehmer parkt für diese Aktion seine Neuwagen ausnahmsweise mal gern im Freien, denn die Isselhorster Werbegemeinschaft bläst von 9 bis 17 Uhr zur 13. Schnäppchenjagd mit Rabatten von bis zu 50 Prozent und mehr an der Haller Straße 79.

Erstmals auch Grillstar und Drahtesel dabei

Neben Anbietern der ersten Stunde wie zum Beispiel dem Isselhorster Herren-Ausstatter Kleegräfe & Strothmann mit Inhaber Maro Beckert, Maas Naturwaren, dem Damenmodegeschäft Linie 2 von Judith und Heidi Wulf oder der Firma Wohnen & Garten von Felix Krull sind auch drei neue Betriebe mit von der Partie.

So wird erstmals die Firma Grillstar von Markus Hennig bei »Isselhorst räumt auf« mit preisreduzierten Geräten, Grill-Gewürzen und Zubehör bei Brinker zu Gast sein, Mitarbeiter Miguel Lacalle del Rio weist bei der Gelegenheit schon mal auf den Start der Grillsaison am Samstag, 30. März, an der Berliner Straße 504 hin.

Auch Onur Cemrek hat sich mit seinem Fahrrad-Unternehmen Drahtesel angekündigt. Als einzige, nicht in Isselhorst ansässige Firma beteiligt sich das Gütersloher Schuhhaus Kleekämper unter Leitung von Simone Krämer an der im alten Kirchspiel beliebten Aktion.

Rabatte bis 50 Prozent und mehr

Zu den treuen Standbetreibern im Autohaus gehören inzwischen Pamela Scheppeit mit ihrem Kinderbekleidungsgeschäft Kiddy-Point, auch Susanna Jentsch-Mörbt und ihr Partner Rüdiger Mörbt von Stoff am Stück freuen sich auf die 13. Auflage. Während Susanna Jentsch-Mörbt »viele interessante Stoffe zum Verarbeiten sowie Lagerware« am Samstag anbietet, prüft ihr Ehemann kostenlos Nähmaschinen aller Art, exklusive eventueller Reparaturen.

Rasenmäher und Gartenwerkzeuge werden Sabrina und Malte Theilmeier aus ihrem Landtechnik-Unternehmen im Angebot haben, Gastgeber Ingo Brinker will ebenso nicht nur das eine oder andere vierrädrige Schnäppchen präsentieren, er kümmert sich um das leibliche Wohl aller Gäste und Standbetreiber: »Es wird unter anderem heiße Bockwürstchen und frische Waffeln geben«, so der Autohändler.

Externe Besucher weist er darauf hin, über die Isselhorster Straße anzufahren, da die Haller Straße im südlichen Bereich wegen Bauarbeiten gesperrt sei.