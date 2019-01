Gütersloh (WB/wow). Im Februar verlässt Elektro Schröder seinen Standort an der Carl-Bertelsmann-Straße und zieht in einen Neubau im Gewerbegebiet an der James-Watt-Straße zwischen Berliner Straße und dem Stadtring Nordhorn.

Zum 1. März lässt sich auf dem ehemaligen Schröder-Komplex ein neuer Großhandel für Heizung und Sanitär nieder.

Für die Unternehmensgruppe G.U.T. Sonntag sei die neue Niederlassung an der Carl-Bertelsmann-Straße ideal, teilte Christian Kisse, geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe in Münster, mit. In Gütersloh wolle man mit zwölf Mitarbeitern eine Verkaufsniederlassung und ein Abhollager betreiben. Der neue Standort mit 1000 Quadratmetern Grundstücksfläche sei dafür ideal.

500 Quadratmeter seien für den Verkaufsraum vorgesehen, 450 für den Abholmarkt mit Reparaturen und Ersatzteilen, die dort vorhanden sein werden. G.U.T. unterhält in Westfalen mehrere Niederlassungen und gehört zum Verbund Karl Brand KG.

Das Verler Unternehmen Elektro Beckhoff (690 Mitarbeiter, rund 75 Millionen Euro Jahresumsatz) hatte Schröder vor zwölf Jahren übernommen. Mittlerweile ist auch die Firmen-Tochter in Gütersloh ständig gewachsen. An der Carl-Bertelsmann-Straße fehlte es zuletzt an Platz. An der James-Watt-Straße ist ein Neubau in der Nähe des Bahndamms entstanden. Dafür hat Beckhoff drei Millionen Euro investiert.

Der zweigeschossige Neubau hat eine Gesamtnutzfläche von 2200 Quadratmetern. Die eine Hälfte entfällt auf Büros, die andere aufs Lager. Das Grundstück, insgesamt 6200 Quadratmeter groß, hatte die Stadt Gütersloh zur Verfügung gestellt. Mit dem neuen Gebäude für Elektro Schröder soll auf jeden Fall eine weitere Erfolgs-Weiche gestellt werden.