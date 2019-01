Die Transaktion sei mit Wirkung zum 4. Januar erfolgt, teilte Bertelsmann am Montag mit. Der Name des neuen Unternehmens werde später präsentiert. Im September 2018 hatten sich die beiden Gesellschafter bereits auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Bertelsmann und Saham halten jeweils 50 Prozent an dem neuen Dienstleistungsunternehmen, das mit rund 48.000 Mitarbeitern in 25 Ländern einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften wird. Sitz der neuen Gesellschaft ist Luxemburg.

Thomas Rabe, Vorstandschef von Bertelsmann, sagte: »Die neue Unternehmensgruppe hat klare Wachstumsziele und wird in den kommenden Jahren massiv in den weiteren Ausbau der globalen Präsenz und die umfassende digitale Transformation des gesamten Dienstleistungsportfolios investieren.« Moulay Mhamed Elalamy, Repräsentant der Saham-Gruppe: »Wir teilen eine gemeinsame langfristige Vision mit Bertelsmann: einen global führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen zu schaffen.«