Maria, Josef, das Christuskind und das Schaf werden zum Weihnachtsfest 2019 wieder zurück in die Isselhorster Kirche kehren, Küster Reinhard Westkämper aber nicht – zumindest nicht in Amt und Würden. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Nach 32 Jahren räumte Westkämper gestern zum letzten Mal in dieser Funktion die Krippe in der Kirche ab – ließ den Stern herunter, packte Stall und Figuren sorgfältig für das nächste Mal beiseite. Damit sein Nachfolger alles schnell findet zum Weihnachtsfest 2019. Was auf einen Kirchenküster alles so zukommt – Westkämper, ein Quereinsteiger, hat es auch erst nach und nach im Laufe der Jahre erfahren.

An jedem Sonntag Gottesdienst

Jeden Sonntag Gottesdienst zum Beispiel. Westkämper war um 9 Uhr stets der erste in der zwischen 1879 und 1881 neu errichteten Kirche. Er teilte die roten Gesangbücher aus und sammelte sie nach den Gottesdiensten wieder ein. Durch Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen, Beerdigungen lernte er seit 1987 viele Isselhorster Familien kennen, weiß um deren Schicksale und Lebensläufe: »Dadurch werde ich dieser Gemeinde immer tief verbunden bleiben.«

Hinzu kamen eine Menge handwerklicher Aufgaben, für die der gelernte Autoschlosser ein gewisses Händchen hatte: Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten, Friedhofskapelle sind instand zu halten, Außenanlagen zu pflegen, Wege von Laub, Schnee oder Eis freizuhalten. Westkämper unterstützte die Friedhofsgärtner und hielt Kontakt zu verschiedenen Friedhofsträgern. Immer wieder ist die Kirche für die großen Feste zu schmücken: Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedank, Totensonntag, die Advents- und Weihnachtszeit.

Wecker bleibt erstmals stumm

Der inzwischen verstorbene Pastor Hans-Jürgen Debus habe ihn vom Berufswechsel überzeugt – zuvor hatte er als ziviler Angestellter in den Mansergh Barracks gearbeitet. Den Schritt ins kirchliche Amt habe er nie bereut, im Gegenteil, hier habe er seine berufliche Erfüllung gefunden: »Nach 47 Arbeitsjahren muss eben auch mal Schluss sein.« Offiziell wird er im Gottesdienst am 31. März verabschiedet, seinem auch offiziell letzten Arbeitstag. Der Kirchenchor wird singen, die Posaunen erklingen. Westkämper: »Die Lieder zu diesem Gottesdienst darf ich aussuchen.« Am darauf folgenden Sonntag, 7. April, wird sein Wecker erstmals seit 32 Jahren nicht um 7.30 Uhr am Morgen klingeln: »Mal sehen, wie meine Frau und ich diesen Tag gestalten werden.«