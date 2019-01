Am Bielefelder Hauptbahnhof fahren keine mehr Züge ein. Foto: dpa

Herford/Bielefeld/Gütersloh (WB). Sturmtief »Benjamin« hat den Bahnverkehr lahmgelegt. Ein umgestürzter Baum in Höhe Herford beeinträchtigt derzeit den Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hannover und Bielefeld. Die Halte in Gütersloh und Bielefeld entfallen.

Wie die Deutsche Bahn gegen 15 Uhr mitteilte, liegt der Baum in Höhe Herford auf den Gleisen. »Züge werden weiträumig via Osnabrück umgeleitet. Die Halte Bielefeld Hauptbahnhof und Gütersloh Hauptbahnhof entfallen dadurch«, berichtet das Unternehmen auf Twitter. Als Zusatzhalt wird der Hauptbahnhof in Löhne angefahren.

»Techniker sind vor Ort. Züge des Fernverkehrs werden momentan zurückgehalten«, heißt es weiter in der Mitteilung. Wie lange die Störungen ist bislang unklar.