Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Ohne Disziplin, Mut und vor allem Leidenschaft geht es in dieser Branche nicht: Margret Neumann hat jetzt beschrieben, was den Erfolg ihrer vor 40 Jahren gegründeten Sport- und Ballettschule ausmacht.

40 Jahre Sport & Ballett Neumann in Gütersloh Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Zum großen Empfang aus Anlass des Jubiläums begrüßte die 82-Jährige am Montagabend mit ihren Töchtern Gabi (60) und Kathrin (56) sowie Enkelin Lilli (26) mehr als 150 Gäste an der Carl-Bertelsmann-Straße 41. Vor der Tanzschule staute sich die Schar der Gratulanten, darunter Bürgermeister Henning Schulz (CDU), Amtsvorgängerin Maria Unger (SPD) sowie Wilhelm Kottmann (Fachbereich Kultur und Sport), bis auf den Bürgersteig.

Der Jubiläumsempfang geriet dabei zur Mehrgenerationen-Party: Aus den kleinen Ballettmädchen der ersten Stunde Anno 1979 sind inzwischen erwachsene Frauen geworden, die ihre Kleinen selbstredend in die renommierte Tanzschule geben. So nickten viele Gäste im Publikum zustimmend, als Gabi Neumann in ihren Begrüßungsworten den Betrieb als »eine große Familie« beschrieb. »Genau so sah damals Muttis Traum vom Tanzen aus«, blickte Tochter Gabi zurück.

Empfang wird zur Mehrgenerationen-Party

Zwischen den Redebeiträgen zeigten junge Ballett- und Tanzschülerinnen, was sie bei Neumanns gelernt haben: So führten die Ballettküken, die Gruppe »Mini Emotion«, eine kleine Etüde mit dem Titel »The impossible dream« auf, Ivonne Rammert (21) schwebte steppend über die Fläche und präsentierte ihr Meisterschaftssolo »Toxic«. Mindestens genauso viel Applaus bekam die Tanzformation jugendlicher Akteurinnen »Mad Emotion« mit ihrer Show »Spirited Away«.

Hervorgegangen aus TVI-Ballettabteilung

Gründerin Margret Neumann blickte in ihrer kurzen Ansprache in die Anfänge ihrer Tanzschule an der Blessenstätte zurück. »Es hat nicht immer alles so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Doch ohne Tiefen gibt es auch keine Höhen im Leben.«

Die als Familienbetrieb geführte Schule – aus der Ballettabteilung des Turnvereins Isselhorst (TVI) hervor gegangen – bietet Ballett, Jazz, Steptanz, Gymnastik, Aerobic und Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Die Schule hat Talente hervorgebracht, zum Beispiel den Vizeweltmeister im Steptanz (2006) und einen Vize-World-Cup-Sieger.