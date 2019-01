Ende April 2017 ermittelt die Polizei vor dem Juweliergeschäft in der Gütersloher Spiekergasse. Mit zwei Wagen waren die Räuber in Richtung Dammstraße geflüchtet. Foto: Wolfgang Wotke

Von Steve Wasyliw

Gütersloh (WB). Drei Italiener müssen sich seit Dienstag in einem dritten Prozess wegen eines Raubes in einem Juweliergeschäft in der Spiekergasse vom April 2017 vor dem Bielefelder Landgericht verantworten. Mehrere Täter wurden bereits zu Haftstrafen von bis zu sieben Jahren und neun Monaten verurteilt.