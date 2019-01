Von Stephan Rechlin

Eine Einschätzung, die auf den ersten Blick überrascht, da in jenem Jahr nicht nur das Städtische Klinikum (minus 170.694 Euro) sondern die überwiegende Zahl nordrhein-westfälischer Krankenhäuser Verluste geschrieben hat. Solch einen Absturz vermochte Pantenburg jedoch mit positiven Einmaleffekten (Ausgleichsbeträge aus Vorjahren und aufgelöste Rückstellungen, zusammen 1,8 Millionen Euro) zu vermeiden. Das Vorjahresergebnis (2016) fiel mit 3,8 Millionen Euro gleichwohl 3,8-mal besser aus.

Der Bilanz zufolge hätte das Elisabeth Hospital mit seinen 1423 Mitarbeitern an den drei Standorten in Gütersloh, Harsewinkel und Oelde durchaus mehr Patienten behandeln können – die »Nachfrage« war vorhanden. Doch es durfte nicht.

Inzwischen reguliert das Land die Krankenhausleistungen nicht mehr über die Bettenzahl – die dem Hospital im Krankenhausplan gebilligten 596 Betten entsprechen einem verkraftbaren Verlust von 13 Betten. Zum Vergleich: Das Städtische Klinikum büßte 64 Betten ein.

Mehr Leistung wird bestraft

Als weitaus einschneidender empfindet Pantenburg das 2017 erstmals voll wirksame Krankenhausstrukturgesetz. Der darin verankerte »Fixkosten-Degressionsabschlag« bestraft das Hospital, wenn es in einem Jahr mehr Patienten als mit den Krankenkassen vereinbarten Höchstzahl (zu einer jeweiligen Diagnose) behandelt. Darüber hinaus fordert der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Kliniken auf, immer mehr Patienten möglicht nur ambulant zu behandeln. In der ambulanten Versorgung aber seien die von den Krankenkassen gezahlten Vergütungen nicht kostendeckend. Pantenburg: »Ein besonders eklatantes Beispiel war im Jahr 2017 die Einführung der so genannten Sichtpauschale in der ambulanten Notfallversorgung.« Weiter setzten strenge Qualitätsvorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses kleine und mittelgroße Krankenhäuser unter erheblichen Druck. Trotz zaghafter Erleichterungen müssten Investitionen nach wie vor von den Kliniken selbst finanziert werden. Pantenburg: »Der Strukturwandel in der deutschen Krankenhauslandschaft ist mit voller Wucht und Härte an der Krankenhausbasis angekommen.«