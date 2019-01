Gütersloh (WB/ef). Der Möbelspezialist Wöstmann steigt erstmals selbst in die Produktion von Möbeln ein. Zum 1. Januar übernahm die Gütersloher Vertriebsfirma (70 Beschäftigte) einen Betrieb in Ahaus mit 160 Mitarbeitern – die Firma Holztechnik Schmeing.

Sie ist neben weiteren elf Zulieferfirmen (in Polen, Italien und Portugal) bereits seit Jahren als Produzent für Wöstmann tätig ist. Da sich der 80-jährige Senior Heinrich Alexander Schmeing altersbedingt aus dem Geschäft zurückgezogen hat und sein Sohn sich um den Bereich Ladenbau und Objekteinrichtung kümmert, musste eine neue Lösung her. So gründete Norbert Wöstmann als Hauptgesellschafter die Wöstmann Schmeing Möbelproduktion.

Jeweils zehn Prozent der Anteile

Auf einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratmetern würden ausschließlich für Wöstmann hochwertige Wohn- und Schlafraummöbel aus Massivholz gefertigt. Ludwig Mathmann, Reinhold Mathmann und Mathias Lücker teilen sich die Geschäftsführung vor Ort. Sie halten jeweils zehn Prozent der Gesellschaftsanteile.

Norbert Wöstmann: »Ein großer Schritt für unser Unternehmen. Jetzt habe ich mit einem Schlag 160 Leute zusätzlich.«