Blick auf das alte Wellerdiek-Areal in Gütersloh. Foto: Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB/wow). Vom alten Wellerdiek-Areal in Güterslohs Innenstadt ist fast nichts mehr übrig geblieben. Die Abriss-Bagger haben ganze Arbeit geleistet.

Nur die Außenwände vom früheren City-Hotel stehen noch. Geno und G-eins, eine Volksbank-Immobilientochter, und die Bauträger-Gesellschaft des Architekten Walter Hauer verwandeln das Gelände in ein »Kaiserquartier«, das an dieser Stelle in den nächsten zwei Jahren entsteht.

Dort werden drei fünfgeschossige Gebäudeblöcke mit 10.000 Quadratmetern Nutzfläche gebaut. Hinzu kommt eine Tiefgarage für 140 Stellplätze. In einer Hälfte der Nutzfläche wird gewohnt, in der anderen gearbeitet – in Büros, Arztpraxen, Bäckereien, Gastronomiebetrieben.