Gütersloh (WB). Die Stadt Gütersloh muss wichtige Projekte bei der Stadtentwicklung und Digitalisierung vorantreiben. Bürgermeister Henning Schulz will dabei die Einwohner einbinden. Beim Neujahrsempfang der Stadt vor 250 Gästen warb er auch in der lokalen Verkehrspolitik für mehr Mut, um Alternativen zum Auto voranzutreiben.

»Miteinander gestalten, wie wir in Gütersloh in Zukunft leben wollen« stellte Schulz als Leitsatz über seine Neujahrsrede. Er nannte Beispiele für Projekte, die mit intensiver Bürgerbeteiligung umgesetzt worden oder in Vorbereitung seien. Dazu gehören die zukünftige Entwicklung des »Mansergh Quartiers« an der Verler Straße ebenso wie die Innenstadtentwicklung mit der Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes und des Büskerplatzes, die Schaffung eines Bürgerzentrums in Blankenhagen, das Integrations- und das Klimaschutzkonzept oder die Ergebnisse des Kulturentwicklungsplans.

Blick in den kleinen Saal der Stadthalle: 250 Gäste sind zum Neujahrsempfang gekommen

Den Weg des Miteinanders wolle man auch beim »Digitalen Aufbruch Gütersloh« gehen, betonte Schulz und warb für eine Teilnahme an diesem Prozess: »Zwar können wir in anderen Ländern und Städten studieren, was alles technisch machbar ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam individuell für Gütersloh erarbeiten müssen, was für unsere Stadt einen Mehrwert bringt«, sagte Schulz. Erster Schritt: die Ideensammlung auf der Website www.digitaler-aufbruch-guetersloh.de .

Neues Verkehrskonzept für Gütersloh

Seine Neujahrsrede nahm Henning Schulz auch zum Anlass, den allgemeinen Hang zum »Kennzahlaktionismus« kritisch zu bewerten. Er forderte ein grundsätzliches Umdenken statt alle Energie in die Frage zu stecken, ob und wo Fahrzeuge verschiedener Schadstoffklassen noch fahren dürfen. »Wir treffen noch viel zu wenig mutige Entscheidungen für Alternativen zum PKW, der nur mit einer Person besetzt ist,« sagte Schulz. Er plädiert für eine »Verkehrswende mit deutlich weniger Individualverkehr und Systemen, die mehr auf Teilen und Vernetzen und weniger auf Besitzen aufbauen: Car-Sharing auch in einer 100 000-Einwohner-Stadt und in der ostwestfälischen Fläche; ein ÖPNV, der versucht, die Personenbeförderung in Randzeiten so zu ›matchen‹, dass Personen, die zur gleichen Zeit das gleiche Ziel haben, zu neuen Kunden werden.«

Vom Unkrautvernichter zum Brückenabriss an der B61

Doch es ging auch witzig zu. Unter dem Titel »Global denken – lokal amüsieren« lieferte der Bielefelder Kabarettist Ingo Börchers im Anschluss einen Jahresrückblick. Der »Humorarbeiter Börchers« (Selbstbezeichnung) verwob sprachlich gewandt kuriose Schlagzeilen des vergangenen Jahres aus dem Ausland, Deutschland und Gütersloh zu einem humorvollen Bericht. Der medial viel beachtete Abstieg des Jan Ullrich, der Stress ums Glyphosat, aber auch der Brückenabriss über der B61 fanden Eingang.Anschließend klang der Abend in vielen Gesprächsrunden aus, während das »Session Sax Duo« musikalische Untermalung gab.

Zu den Gästen in der Stadthalle zählten unter anderem Güterslohs Ehrenbürger Dr. Peter Zinkann mit seiner Frau Karin, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, der frühere Leiter der Zentralen Akademie für Berufe im Gesundheitswesen in Gütersloh (ZAB), Bürgermeister-Kollegen aus dem Kreis Gütersloh sowie zahlreiche Vertreter aus Gütersloher Institutionen und Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren.