Die Grundschülerinnen Nina (links) und Michaela schlürfen genüsslich an ihrer Milch- und Kakao-Tüte. Zu viel Zucker und zu viel Aufwand durch ein neues EU-Programm führen nun zur Abschaffung der beliebten Schulmilch an vielen Gütersloher Grundschulen. Foto: dpa

Von Elke Westerwalbesloh

Gütersloh(WB). Die Zeit der Schulmilch an Gütersloher Grundschulen scheint abzulaufen: Nicht nur, dass den Hausmeistern ein Zugewinn beim Verkauf der Milch unterstellt wurde – jetzt werden vom Land NRW Bedingungen an den Milchverkauf an Schulen geknüpft, die kaum einer erfüllen mag.

»Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie Milch verkaufen oder nicht«, erklärt Roland Thiesbrummel, Fachbereichsleiter Schulen bei der Stadt Gütersloh. Von der Stadt gibt es dazu keine Auflagen oder Verbindlichkeiten. »Allerdings gab es vor einiger Zeit Schwierigkeiten mit dem Finanzamt, wenn ich mich recht erinnere«, sagt Thiesbrummel mit Blick auf den Verkauf der Milchtüten durch die Hausmeister, denen ein Zugewinn unterstellt wurde.

An der Blücherschule und der Europaschule Nordhorn gibt es schon seit Jahren keine Milch mehr, die Overbergschule ist seit dem vergangenen Jahr raus und die Josefschule vollzieht den Ausstieg gerade: Die Milch für die Kinder wird abgeschafft. Bis dato konnten die Kinder wählen, ob sie Milch, Kakao, Erdbeermilch oder Vanillemilch zum täglichen Verzehr während der Schulzeit ordern möchten, oder nicht.

Sorge vor zu viel Zucker

Der Haumeister hat an den meisten Gütersloher Grundschulen den Milchmann gegeben und die Kinder mit den entsprechenden Getränketüten versorgt. »Es hat ja heute nicht mehr jede Schule einen Hausmeister für sich, der das übernehmen könnte«, erklärt Heidi Pohlmann von der Josefschule, dass nun die Zeit fehlt. »Deshalb hatten wir ein Milchamt, welches ein Elternteil oder eine Kollegin inne hatte«, sagt Pohlmann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ausschlaggebend für ihre Schule, die Milch abzuschaffen, war allerdings zum einen die Diskussion, dass Kakao und Co. zuviel Zucker enthalten und damit gesundheitsschädlich sind, und zum anderen, dass sich die Auflagen vom Land NRW geändert haben.

Zum Schuljahr 2017/18 wurde ein neues EU-Schulprogramm an den Start gebracht, das die bisher getrennt laufenden EU-Förderprogramme für Schulmilch und Schulobst und Gemüse ersetzt hat. Seitdem gibt es vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW eine Liste von Lieferanten und auch begleitende Maßnahmen dazu.

Die Begleitmaßnahmen, wie der Besuch der Landfrauen, Lehrmaterial für den Unterricht, Module für Ernährungsbildung oder einen Milchparcours, sollen in den Unterrichtsalltag integriert und gar dokumentiert werden. »Es gibt eine jährliche Abfrage zur Evaluierung des Programms«, heißt es seitens des Ministeriums. In ganz NRW gibt es nur noch 2812 Grundschulen, die an dem neuen Milchprogramm teilnehmen.

Aufwand zu groß

Die Landesregierung stellt für das Schulmilchprogramm im laufenden Schuljahr 2,6 Millionen Euro aus EU-Mitteln und 370.000 Euro aus Landesmitteln bereit. Dafür bekommen Schüler vergünstigt Milch und Kakao – und ein sehr umfangreiches, arbeitsintensives Programm.

An der Overbergschule in Gütersloh ist die Milch bereits im vergangenen Jahr abgeschafft worden. »Der Aufwand wurde mit Blick auf die wirklich geringe Bestellmenge einfach zu groß«, erklärt Konrektorin Britta Wöstmann auf Nachfrage.

Das bestätigt auch Martin Wellnitz, Schulleiter der Blücherschule: »Es gibt Mindestabnahmemengen, die erfüllen wir gar nicht«, berichtet er, dass die Schulmilch für ihn persönlich kein großer Verlust ist, weil der Feind »Zucker« nicht nur in der Brotdose der Kinder lauert, sondern auch in Kakaotüte und Co.