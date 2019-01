Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Zum 70. Geburtstag von Klaus Brandner bekommt so mancher Sozialdemokrat feuchte Augen. Aus Stolz, aus Sehnsucht, aus Trauer und Wut – je nach derzeitiger Position und Aufgabe in der Partei.

Aus Stolz: Klaus Brandner steht für die goldene Zeit der Sozialdemokratie im Kreis Gütersloh. Mit 40,9 Prozent der Zweitstimmen wurde die SPD in der Bundestagswahl 1998 zur stärksten Partei. Brandner lag mit 43,5 Prozent der Erststimmen nur 2,5 Prozent (!) hinter CDU-Direktkandidat Hubert Deittert. Nach 16 Jahren unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) trauten die Bürger der SPD die wirtschafts- und sozialpolitische Erneuerung Deutschlands zu, das als »kranker Mann Europas« galt. Es waren die Jahre, in denen sich die SPD-Prominenz im Kreis Gütersloh die Klinke in die Hand gab: Müntefering, Struck, Clement, Scholz, Gabriel und, na klar, immer wieder Gerhard Schröder, der Kanzler.

Der Krisenmanager

Aus Sehnsucht: Als die heutige Parteivorsitzende Andrea Nahles noch an ihrem Parteiaufstieg arbeitete, kämpfte der IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus Brandner um Arbeitsplätze im Kreis Gütersloh. Er stand Betriebsräten bei großen Firmeninsolvenzen zur Seite, setzte sich für intelligente Rettungskonzepte ein oder, wenn es sein musste, für Sozialpläne mit Qualifizierungs-Komponenten. Mit seiner harten, aber ideologiefreien Vorgehensweise erwarb sich Brandner die Anerkennung führender Unternehmer im Kreis Gütersloh. Ob Miele, Tönnies, Beckhoff, Gerry Weber, Mestemacher, Nagel – wenn Brandner zum Treffen bat, kamen die leitenden Köpfe der Industrie.

Aus Trauer und Wut: Klaus Brandner gilt als Mitkonstrukteur der vier Hartz-Gesetze, jener Arbeitslosen- und Sozialhilfe-Reform, in denen leitende Köpfe der SPD heutzutage die wichtigste Ursache ihrer Wahlmiseren sehen. Es war neben dem Betriebsverfassungsgesetz, der Grundsicherung und etlichen Programmen gegen Jugendarbeitslosigkeit nur eine von vielen Reformen, doch zweifellos die nachhaltigste.

Erfahrungen bei Pro Arbeit

Nach dem Ausstieg aus dem Bundestag 2013 hat sich Klaus Brandner im Aufsichtsrat der Pro Arbeit Gütersloh engagiert. Die Einrichtung versucht Langzeitarbeitslose wieder für den Arbeitsmarkt zu ertüchtigen. Die Erfahrungen, die Brandner dabei sammelte, hätten ihn nur bestärkt: »Der Grundgedanke der Hartz-Reformen gilt auch noch heute. Fördern und fordern. Wobei das Fördern an erster Stelle stehen muss.«

Der SPD gehört Brandner jetzt 50 Jahre an. Mit dem Blick auf die Situation von Werkvertragsarbeitern und der Wohnsituation in den Kommunen setze die Partei inzwischen wieder bei den richtigen, den schwierigen Themen an. Statt Lösungsbotschaften möglichst schnell als erster über soziale Internetmedien zu verkünden, wünsche er sich, die Vorschläge lieber mit etwas mehr Zeit vom Ende her zu denken: »Die Inklusion behinderter Schüler wurde verkündet, bevor es ausreichend Personal, umgebaute Schulen und pädagogische Konzepte gab. Darunter leidet unsere Glaubwürdigkeit.«

Erfolg der SPD-Arbeitsmarktpolitik

Warum halte die Partei nicht auch bei Gegenwind an erfolgreichen Wegen fest? Die Hartz-Reformen seien bei mehr als fünf Millionen Arbeitslosen in Deutschland, einer gigantischen Staatsverschuldung und einer 6,5 Prozent hohen Arbeitslosenversicherung verabschiedet worden. Heute seien es 3,7 Millionen Arbeitslose bei einer 2,7-prozentigen Arbeitslosenversicherung und vollen Kassen in Bund und Arbeitsagentur: »Das ist ein Ergebnis der SPD-Arbeitsmarktpolitik in den Regierungen Schröder und Merkel. Warum stehen wir nicht dazu?«

Die Erwartungen mögen höher gewesen sein: »Gut, dann müssen wir eben nachjustieren.«