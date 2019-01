Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). 33 Verhandlungstage und kein Ende in Sicht: Im Prozess um den Raubmord in Westerwiehe ist die Strafkammer von den Verteidigern mit einer Flut von neuen Beweisanträgen überschüttet worden. So stellte Rechtsanwalt Martin Rother aus Gütersloh den Antrag, einen verstorbenen Zeugen zu exhumieren, der angeblich an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein soll.

Dabei handelt es sich um einen gewissen »Sexmister«, geboren 1959, der laut Bundeskriminalamt (BKA) im Juli in Polen gestorben ist. Auf der Leiche des bei dem Überfall getöteten Heinrich S. (64) hatte die Gerichtsmedizin einen fremden, genetischen Fingerabdruck gesichert. Einer der beiden Angeklagten, Robert D., erklärte am Anfang des Gerichtsmarathons, dass dieser »Sexmister« (der Name ist nicht bekannt) an der Tat mitgewirkt habe. »Wir beantragen ein neues DNA-Gutachten, um gesicherte Erkenntnisse zu bekommen, ob dieses mit der fremden Spur übereinstimmt oder nicht«, sagte Rother. Nur so könne man beweisen, ob er am Tatort war oder nicht. Außerdem solle die Sterbeurkunde vorgelegt werden, um sicher zu stellen, dass er auch wirklich verstorben sei. Ebenfalls sei der zuständige BKA-Beamte zu vernehmen, um die Glaubwürdigkeit des Todes zu prüfen.

Neues Gutachten?

Zuvor gab es Aufregung um den Sachverständigen Dr. Gerhard Dankwarth. Dem warf die Verteidigung vor, am 30. November in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede von einem gegenüberliegenden Raum den Angeklagten Robert D. beim Sport mehr als 40 Minuten lang beobachtet zu haben. Martin Rother fragte: »Hat hier eine Nachbeobachtung stattgefunden? Wenn ja, wer hat ihn beauftragt?« Dankwart, der Robert D. in seinem Gutachten als »voll schuldfähig« eingestuft hatte, konnte alles schnell aufklären. »Wahrscheinlich habe ich mich in dem Raum aufgehalten, weil ich auf jemanden gewartet habe und dort rauchen durfte.« Konkret beobachtet habe er D. auf keinen Fall. Der Prozess wird am Freitag, 25. Januar, fortgesetzt.