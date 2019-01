Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Schnellbuslinien, Regiotaxis, neuer Service auf alten Buslinien – der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) fährt 2019 in die Offensive. Erstmals soll auch für ihn geworben werden. Am Tarifdschungel ändert sich vorerst jedoch nichts.

Die größte Dynamik legt der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) – er organisiert seit 1996 den ÖPNV im Kreis Gütersloh – auf die jeweils sieben Buslinien im Südosten (73, 80.2, 83, 84, 84.1, 84.2, 85) und Südwe-sten (70, 76, 77, 78, 79, 79.1, 80.1). Das sind zum einen die Strecken in Richtung Verl, Schloß Holte-Stukenbrock, Hövelhof, zum anderen in Richtung Rietberg, Rheda-Wiedenbrück und Lippstadt.

Schnellbusse und Regio-Taxis

Diese Buslinien sind derzeit neu ausgeschrieben und werden vom 1. August an von einem neuen Unternehmen betrieben. Der neue Vertrag sieht vor, dass auf einzelnen Linien auch in den Abendstunden noch Touren angeboten werden, dass die Anschluss-Sicherheit am ZOB Gütersloh garantiert werden soll und die Busse breit genug sind, um sogar E-Scooter mitzunehmen. Die Busse werden mit W-LAN ausgestattet sein und Fahrplanauskünfte in Echtzeit liefern – so wie es ein SPD-Antrag zum Busverkehr fordert. Auf den Strecken Rheda-Wiedenbrück - Rietberg - Paderborn und Bielefeld - Verl sollen darüber hinaus erstmals Schnellbuslinien eingerichtet werden. Sobald feststeht, welches Unternehmen die beiden Linienbündel bedienen wird, möchte der VVOWL umgehend über die Finanzierung von vier Regio-Taxi-Linien beraten lassen. Sie sind auf den Strecken Halle - Harsewinkel, Harsewinkel - Brockhagen, Verl - Rietberg/Neuenkirchen und Langenberg - Rietberg vorgesehen.

In den vergangenen 14 Monaten konnten sich Kreis und Stadt Gütersloh bisher nicht auf ein Ampelsystem einigen, dass Bussen Vorfahrt gewährt. Es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder nur bei Verspätungen oder immer. Die neuen Busse im Südosten und Südwesten sollen schon mal so ausgerüstet werden, dass sie mit jedem der beiden Systeme klarkommen.

Tarifdschungel

Fun-Ticket, Fun-Abo-Regio, 60plus-Abo, 9-Uhr-Monatsticket, Teuto-Ems-Ticket (Sozialticket) – der Tarifwahnsinn wird in diesem Jahr mit einem westfalenweit gültigen Azubiticket, einem kreisweit gültigen Jobticket und einem »Monatsticket für Jedermann« (ab 2020) weiter anschwellen. Erlösung stellt ein Pilotprojekt im Raum Bielefeld, Enger, Spenger und Werther in Aussicht. Dort werden nur die gefahrenen Kilometer abgerechnet, egal in welcher Tarifzone. Sollte das »bahnbrechende Vorhaben« im Rahmen der regionale Erfolg haben, könnte es auch hier übernommen werden. Apropos Bahn: Falls der Personenverkehr auf der TWE-Schiene zurückkehrt, sind die Busangebote im Korridor Harsewinkel-Gütersloh-Verl komplett zu überarbeiten.