Von Carsten Borgmeier

Gütersloher Firma Amtenbrink besteht 50 Jahre Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Mit Argusaugen blickt Sotirios Kekos in Halle B5 auf die laufende Anlage: Aus einer gut 30 Zentimeter dicken Stahlplatte, in der Branche noch als Blech bezeichnet, schneiden zeitgleich zwei Brenner Teile heraus, die für den Maschinenbau bestimmt sind. Insgesamt verfügt die Gütersloher Firma über neun solcher Brenn-Anlagen, die computergesteuert auf den Millimeter genau arbeiten.

In der benachbarten Abteilung sind Marco Brockmann und Marco Kuhr im Einsatz. Die beiden 35-Jährigen überwachen den Ablauf an einer der modernsten Maschinen der Firma: Ein sogenannter Fiber-Laser im Millionen-Wert arbeitet dort Formteile für eine Landmaschine heraus, die nur über ganz geringe Fertigungstoleranzen verfügen dürfen, wie Stefan Döring erläutert. Der 57-Jährige ist seit mehr als elf Jahren Geschäftsführer des 1969 von Friedrich Amtenbrink (2015 gestorben) am Bartels Feld gegründeten Unternehmens mit anfangs sechs Beschäftigten.

Laser-Maschinen im Millionenwert

»Das Portfolio unseres Stahl-Service-Centers mit einer weitreichenden Fertigungstiefe ist einzigartig in Deutschland«, sagt Döring, der neben den Geschwistern Kay Amtenbrink und Claudia Rens zu den Gesellschaftern der GmbH & Co. KG mit aktuell 130 Beschäftigten gehört.

Die Gesellschafter (von links): Kay Amtenbrink, Claudia Rens und Stefan Döring. Foto: Thomas Schomeier Die Gesellschafter (von links): Kay Amtenbrink, Claudia Rens und Stefan Döring. Foto: Thomas Schomeier

Stefan Döring weiter: »Wir sind in der Lage, Stückgewichte bis 28 Tonnen im eigenen Hause zu bearbeiten.« Der Leistungsumfang umfasse zudem sowohl den Prototypenbau wie auch die Einzelteil- und die Serienfertigung.

Fachkräfte dringend gesucht

Zu wichtigen Entwicklungsschritten in der Unternehmensgeschichte zählte beispielsweise die erste CNC-Brennmaschine, ein Glühofen und eine erste Strahl-Anlage zur Oberflächenbehandlung im Jahr 1987. Drei Jahre später war die Auftragslage so gut, das bei Amtenbrink bereits 50 Mitarbeiter in Lohn und Brot standen. »Wir legen Wert darauf, bei unseren Bearbeitungsprozessen modernste Technologien einzusetzen«, so der Geschäftsführer.

Von 1800 Quadratmetern Hallenfläche am alten Standort wuchs das Unternehmen mit dem Umzug 2001 an die Hülsbrockstraße um ein Vielfaches: Heute verfügt der Betrieb über eine Nutzfläche von etwa 14.000 Quadratmetern, in diesem Jahr soll eine Lager- und Verladehalle mit 800 Quadratmetern hinzukommen, so Döring. Die Kunden stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.