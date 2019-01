Bis Ende April wird der Landesbetrieb Straßen.NRW die Kreuzung am Hüttenbrink umbauen. Foto: Carsten Borgmeier

Die Straßenbreiten reichen aus Sicherheitsgründen nicht aus, um den Durchgangsverkehr an der Baustelle vorbeizuführen. Deshalb muss in diesem Bereich die Sürenheider Straße von der Waldstraße bis zum Waldweg voll gesperrt werden. Die Straße Am Hüttenbrink wird ebenfalls im Baubereich voll gesperrt. Anlieger können dort selbstverständlich fahren.

Auf die Sperrung der L787 und K39 wird großräumig hingewiesen. Eine Umleitung wird über die Isselhorster Straße und Avenwedder Straße eingerichtet. Der parallel laufende Radweg wird in diesem Bereich ebenfalls saniert. Eine Umleitung für die Radfahrer wird ausgewiesen.