Von Stephan Rechlin

Im Juni 2009 stand der Saal des 107 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäudes in Flammen. Ein Patient, der Wochen zuvor schon ein paar Matratzen angezündet hatte, wurde wegen Brandstiftung ein Jahr später zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht stellte eine »verminderte Steuerungsfähigkeit« beim Angeklagten fest – ein Grund, warum er als Patient im Klinikum aufgenommen worden war. Auf dem 160.000 Euro hohen Schaden aber blieb der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sitzen.

Vor drei Jahren ließ der Verband immerhin das Dach des 1912 im Jugendstil errichteten Festsaales erneuern, um zusätzliche Wasserschäden zu verhindern. Schon vor dem Brand hatte der Festsaal viele Jahre leer gestanden. Doch ohne konkrete Nutzungsidee mochte der Verband 2006 keine 800.000 Euro in das Gebäude investieren.

Neubau eröffnet neue Perspektive

Die aber keimt erst in diesem Jahr mit dem Neubau einer neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie auf. Teil dieses Projektes wird eine »Schule für Kranke« sein. In ihr werden schon heute gut 20 Kinder und Jugendliche aus der Tagesklinik unterrichtet. Sobald der Neubau fertig gestellt ist, werden darin täglich bis zu 43 Schüler zu beschulen sein. Dafür wird ihnen das Haus 60, eine derzeit leer stehende, ehemalige Werkstatt der Bernhard-Salzmann-Klinik, umgebaut und eingerichtet. Sportunterricht wird in diesem Gebäude jedoch ebenso wenig möglich sein wie in der restlos ausgebuchten Sporthalle des LWL-Klinikums.

Deshalb kam der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des LWL auf die Idee, den alten Festsaal zu einer neuen Sporthalle umzubauen. Zwei Millionen Euro veranschlagt der Betrieb für diesen Zweck – das entspricht gut 15 Prozent der gesamten, 13,2 Millionen Euro reservierten Investitionssumme der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Ergänzende Nutzungen möglich

Mit dem Brand hatte das Klinikum unter anderem den Veranstaltungsort für die jährlichen Seniorenfeiern verloren. Damals wollte auch das Ensemble des Theaters Weltbühne den Saal für die »Frühstück bei Kortenkamp«-Reihe mieten. Solche Folgenutzungen schließen die Planer des Bau- und Liegenschaftsbetriebes keineswegs aus. In der Vorlage an den Landschaftsausschuss regen sie eine »Gebäudezielplanung« an, in der solche Nutzungsvorschläge gesammelt werden sollen. Dem Sportunterricht wird jedoch Vorrang eingeräumt.

Hauptinvestor ist übrigens die LWL-Universitätsklinik Hamm. Sie steuert 7,4 Millionen Euro zu den Gesamtkosten bei.