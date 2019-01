In traditionellen Trachten haben die Kastelruther Spatzen in der Stadthalle Gütersloh für Stimmung gesorgt. Foto: Marie Berg

Von Marie Berg

Gütersloh(WB). Glocken einer Bergkapelle erklingen aus dem Off. In schmucken Südtiroler Trachten kommen die Kastelruther Spatzen auf die Bühne der Gütersloher Stadthalle. 600 Besucher freuen sich auf das Konzert von einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Volksmusikgruppen.

Sie sind aus der näheren und weiteren Umgebung angereist. In Gütersloh startete die Tour 2019 – mit allen großen Hits, dem Publikum gut bekannten und neuen Titeln aus dem neu herausgegebenen Album »Eine Brücke ins Glück«. Mit Liedern über die schöne heile Welt, über die Liebe und die wunderbare Welt der Dolomiten, in der ihr Heimatort Kastelruth eingebettet ist, schrieben die Spatzen in den vergangenen 30 Jahren Erfolgsgeschichte. Keine Band wurde mit mehr »Echos« ausgezeichnet, über 100 Goldene Schallplatten zeugen von ihren Erfolgen. Und die sollen fortgeschrieben werden. »

Mit den Worten »Älter werden wir später, dafür haben wir keine Zeit« starteten sie ihren musikalischen Reigen in der Stadthalle und verkündeten: »Dieses Leben, es ist so wunderschön.« Das Publikum, auch nicht mehr ganz jung, war begeistert. »Das ist unsere Titelmelodie« sagte Leadsänger und Chef Norbert Rier, als er dann die Fans, einige namentlich, begrüßte und ihnen einen stimmungsvollen Abend wünschte. Den sollten sie bekommen. Schlag auf Schlag verwöhnten die Südtiroler ihr Publikum mit mehr als 30 Liedern in zwei Blöcken. Die meisten Titel bedurften keiner Ankündigung. Jeder Tag solle so richtig genossen werden, um wirklich sagen zu können: »Jeder Tag ist eine Rose«.

Und ihre Heimat genießen sie erst recht. Dies bezeugen die Texte ihrer Lieder immer wieder: »Die Rose von Südtirol«, »Heimat«, »Mein Tirol, ich vermisse dich«. »Im vergangenen Jahr habe ich das Lied Tränen der Dolomiten komponiert« verriet Norbert Rier. Noch hundert Jahre später seien in den Dolomiten Spuren des Krieges zu sehen. Das Lied solle ein Mahnmal sein. Auch Lieder aus dem neuen Album beweisen die Heimatverbundenheit: »Monte d’amore« oder »Mein Anti-Stress-Express«, in dem sie deutlich machen, dass sie von Kastelruth bis rauf zur Seiser Alm ohne jeden Stress gehen. Vielfach klatschte das Publikum im Takt der Musik, schwenkte bei den romantischen Liedern Lichter und spendete langen Applaus. Wie mögen diese Lieder wohl auf der Seiser Alm, umgeben von den mächtigen Dolomiten, wirken? Dort gestalten die Kastelruther Spatzen jedes Jahr im Oktober das traditionelle Kastelruther Spatzenfest. Leadsänger Norbert Rier ist von Beruf Landwirt und betreibt eine Haflingerzucht in seiner Heimat. Albin Gross spielt Akkordeon und Keyboard, Rüdiger Hemmelmann Schlagzeug, Karl Heufler Bassgitarre und Bariton, Kurt Dasser singt die zweite Stimme und spielt Gitarre, Valentin Silbernagl spielt Saxophon und Walter Mauroner Trompete.