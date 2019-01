Das Mercedes-Autohaus an der Verler Straße gehört seit 2015 zur Beresa-Gruppe. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die das Mercedes-Autohaus an der Verler Straße betreibende Beresa GmbH & Co. KG hat das Areal der benachbarten Spedition Flöttmann erworben. Der unmittelbare Start einer Erweiterungsmaßnahme ist damit jedoch nicht verbunden.

Marcus Herkenhoff ist kaufmännischer Geschäftsführer bei Beresa: »Mit dem Grundstückskauf haben wir nur eine günstige Gelegenheit genutzt, die sich uns jetzt bot. Vor einem Ausbau unseres Gütersloher Standortes sind noch jede Menge Abstimmungsgespräche mit unseren Nachbarn, mit der Stadt und mit dem Daimler-Konzern zu führen.« Die darin anzusprechenden Themen würden erst Punkt für Punkt abgearbeitet, bevor eine konkrete Planung in Auftrag gegeben werde.

Erweiterungsabsichten seit 2007

Schon bei der Übernahme des Gütersloher Autohauses vor vier Jahren hatte Beresa – eigenen Angaben zufolge zweitgrößter Mercedes-Benz-Vertragspartner in Europa – Erweiterungsabsichten erwogen. Das Unternehmen knüpfte damit an Absichten an, die vom Daimler-Konzern bereits 2007 geprüft worden waren. Nachdem der Sprung auf die heutige Porta-Fläche gescheitert war, präsentierte Mercedes erstmals 2010 Ausbaupläne für den Standort Verler Straße. Damals wurde schon einmal die Werkstatt für 300.000 Euro modernisiert.

Herkenhoff: »Wir unterliegen keinem Druck, auch nicht von Seiten Daimlers. Wir können uns also Zeit für eine gute Lösung nehmen.«