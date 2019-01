Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Vor dem Arbeitsgericht Bielefeld sind bis am Mittwoch elf von mehr als 70 Kündigungsschutz-Klagen gegen den Molkerei-Konzern Friesland-Campina verhandelt worden: In zwei Fällen davon gewannen Gütersloher Beschäftigte, in drei Fällen wurden Vergleiche geschlossen. In den übrigen Verfahren hat die Kammer noch nicht entschieden.

Das niederländische Unternehmen (weltweit 23.000 Beschäftigte, elf Milliarden Euro Jahresumsatz) schließt Ende März seinen Standort an der Hans-Böckler-Straße in Gütersloh. Deshalb war den etwa 220 Angestellten im vergangenen Jahr betriebsbedingt gekündigt worden.

Formfehler in den Kündigungen

Bei diesem Vorgang sind aber nach Überzeugung des Betriebsratsvorsitzenden Frank Bollkämper (56) von Seiten der Konzernleitung Fehler gemacht worden. So sei in manchen Fällen nicht fristgerecht gekündigt worden, andere Beschäftigte seien aufgrund von Betriebszugehörigkeit oder Mitwirken im Betriebsrat quasi unkündbar gewesen. Da das Gütersloher Werk jedoch definitiv geschlossen wird, geht es den meisten Klägern hauptsächlich um höhere Abfindungen.

Während in der vergangenen Woche drei Kläger vor der vierten Kammer des Arbeitsgerichts gegen ihre Kündigungen vorgingen, stand Joachim Röder aus Bielefeld gestern Morgen acht Beschäftigten der Gütersloher Molkerei juristisch bei. In den noch nicht entschiedenen Verhandlungen ließ die Vorsitzende Richterin durchblicken, dass die Kammer Probleme bei den Kündigungen sehe. Deshalb drang sie darauf, sich zu vergleichen. Doch dies gelang nur in drei Fällen. Auf Seiten Friesland-Campinas waren der Düsseldorfer Rechtsanwalt Michael Bogati sowie Personalleiter Wolfgang Mach und Werkleiter Burim Gaijaij in den Sitzungen anwesend.

Sozialplan mit Budget von 19,5 Millionen Euro

Röder und Betriebsrat Bollkämper räumten zwar ein, dass der aufgestellte Sozialplan als »fürstlich« zu bezeichnen sei, doch müsse sich auch ein Konzern wie Friesland-Campina an das deutsche Kündigungsrecht halten, so Röder. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen umfasst der Sozialplan ein Budget in Höhe von 19,5 Millionen Euro. Den gekündigten Frauen und Männern werden demnach Abfindungen zwischen 25.000 und 200.000 Euro gezahlt.

Vor dem Hintergrund dieses Budgets habe sich die Seite der Beklagten »sehr stur« gezeigt, mit den Beschäftigten eine gütliche Einigung zu erzielen. »Bei den Kündigungen sind der Geschäftsführung klar Fehler unterlaufen«, betonte Röder.

Michael Bogati hingegen vertrat die Ansicht, dass im Falle einer Werksschließung auch sogenannte unkündbare Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst werden können.