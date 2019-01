Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Für Gütersloher ist heute der 18. Januar. Für den kleinen Leon (10) aber ist heute Tag Nummer 58. Denn am 21. November 2018, also vor 58 Tagen, sind ihm neue Stammzellen transplantiert worden.

Nach Auskunft der Familie geht es dem Jungen gut. Er durfte Anfang Januar nach Hause, steht aber weiter unter intensiver ärztlicher Beobachtung. Im vergangenen September war ein Stammzellenspender für den an Leukämie erkrankten Jungen gefunden worden. Zuvor hatten sich 1712 Gütersloher an einer Typisierungsaktion in der syrisch-orthodoxen St. Maria-Gemeinde beteiligt und der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei neben neuen Spendern 11.000 Euro verschafft.

Konditionierungsphase

Die Transplantation war mit einer hoch dosierten Chemotherapie und Bestrahlung vorbereitet worden. In dieser Konditionierungsphase wurden Immunsystem und Blutbildung des Jungen weitgehend ausgeschaltet. Auf diese Weise sollte einer Transplantat-Abstoßung vorgebeugt werden: im Idealfall werden die bösartigen Zellen dabei restlos aus dem Körper beseitigt.

Sowohl das Immunsystem als auch das blutbildende System erneuern sich aus den anschließend zugeführten Stammzellen. Ein bis zwei Tage nach der Konditionierungsbehandlung erfolgt die eigentliche Transplantation. Unmittelbar davor erhielt Leon spezielle Infusionen und Medikamente, die eine mögliche allergische Reaktion unterdrücken sollten.

Der Tag Null

Dann kam der Tag Null: Die Stammzellen wurden direkt über den zentralen Venenkatheter dem Körper zugeführt, ähnlich einer Bluttransfusion. Über den Blutkreislauf fanden die Zellen ihren Weg in die Knochenmarkräume. Dort brauchten sie einige Zeit, um die Blutbildung neu zu entwickeln. Die Zahl der im Blut vorhandenen Zellen sank in dieser Zeit stark ab, das gilt besonders für die weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Ihre Aufgabe ist die Infektabwehr ist, sie sind jedoch nicht gut per Transfusion zu übertragen. Deshalb muss abgewartet werden, bis das neue Knochenmark selbst ausreichend Zellen produziert. In der Regel dauert das zehn bis 20 Tage - eine Zeit, in der Leon sehr anfällig für Infektionen war und in ein isoliertes Zimmer verlegt wurde. Über Weihnachten aber durfte er einmal kurz nach Hause.

Bevor Leon nicht 100 Tage überstanden hat, vermeiden die Mediziner das Wort »Erfolg.« Die Familie dankt allen Güterslohern herzlich, die den kleinen Leon bisher so unterstützt haben.