Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Bertelsmann-Manager kehren zurück. Am 8. und 9. Mai werden mehr als 500 Führungskräfte aus der Welt des Medienkonzerns in Gütersloh Hotelzimmer buchen, durch die Stadt flanieren und im Theater der Stadt einen zweitägigen Kongress abhalten.

Nach 2012 und 2016 wird Gütersloh zum dritten Mal Treffpunkt der weltweiten Führungselite. Das mag hausreligiöse Gründe haben: 2019 ist das zehnte Todesjahr von Reinhard Mohn, dem Nachkriegspatriarchen des Konzerns. Inhaltlich wird es in dem Treffen unter anderem um eine sprachliche und zeitliche Anpassung der »Essentials« gehen, jenen auf Reinhard Mohn zurückgehenden Unternehmens-Leitlinien, die eine unter deutschen Firmen einmalige Unternehmenskultur begründet haben. Vorstandsvorsitzender Thomas Rabe: »Die Grundsätze Reinhard Mohns sind für unser Unternehmen so aktuell wie nie zuvor.«

Der Kongress dürfte das in Gütersloh spürbarste Ereignis sein, von dem der Stammsitz des Medienkonzerns in diesem Jahr profitiert. Darüber hinaus gibt viele verborgene Projekte, die Bertelsmann ermöglicht und unterstützt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 250 Organisationen, Vereine und Vorhaben, die Bertelsmann mit insgesamt 285.000 Euro förderte.

Toggo-Tour könnte wiederholt werden

Besonders spektakulär war dabei die Toggo-Tour der RTL-Mediengruppe, die an zwei Tagen im Juli gut 40.000 Besucher auf den Berliner Platz lockte – ein Auftritt, er Rabe zufolge durchaus wiederholt werden könnte, wenn auch nicht in diesem Jahr. Etwas leiser und kleiner, aber nicht weniger unterhaltsam, fiel die Förderung der Reihen »Lesestadt Gütersloh« und »Das Blaue Sofa Gütersloh« aus. Mit der Geburtstagsspende an Liz Mohn wird die Stadtbibliothek Gütersloh in diesem Jahr ihre Kinder- und Jugendbibliothek modernisieren.

Im Großraum Gütersloh beschäftigt Bertelsmann insgesamt 11.133 Mitarbeiter. Rabe: »Das sind so viele wie an keinem anderen Standort der Welt.« Dazu gehören 186 junge Menschen, die im vergangenen Jahre ihre Ausbildung bei Bertelsmann begonnen haben. In der Zentralverwaltung, dem »Corporate Center«, an der Carl-Bertelsmann-Straße sind gut 1000 Mitarbeiter beschäftigt.