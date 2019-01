Von Stephan Rechlin

Das Bündnis selbst war nicht klageberechtigt, wohl aber die Bundesverbände der sie tragenden Vereine, darunter die Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz (GNU) und die Partei Die Linke. In einer Pressemitteilung erhebt die Linke im Gütersloher Kreistag Zweifel an der Zuständigkeit des Kreises Gütersloh als Prüfbehörde. Hans-Werner Elbracht und Herbert Wessel weisen auf die Ammoniak-Kälteanlage und deren Genehmigungsdaten hin. Ihrer Ansicht nach fällt die Anlage unter die Störfall-Verordnung und damit in die Zuständigkeit der Bezirksregierung. Ferner werfen sie dem Kreis vor, die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-Prüfung viel zu tief und detailliert vorgeprüft zu haben. »Relevante Problemkreise« seien dabei nicht beachtet worden. Ob aus diesen Zweifeln eine Klage folgt, lässt die Mitteilung offen.