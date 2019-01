Von Jens Dünhölter

Der stellvertretende Vorsitzender des ältesten Vereins der Stadt, Daniel Schüppen, erklärt, man schaue »auf den modernen Zeitgeist der heutigen Generation«. Statt des alt bewährten, aber etwas angestaubten Winterballs soll es am 23. März in der Skylobby des Theaters erstmals eine moderne Veranstaltung mit dem Titel »Gütersloher Skylights« geben.

Selbst Harald Juhnke war schon da

Elegante Kleider, edle Smokings, noble Frisuren, 800 bis 900 gut gelaunte Besucher, Stargäste wie Harald Juhnke und eine ganze Nacht voller Spaß im prachtvoll dekorierten Ball-Oval - all das gehört der Vergangenheit an. Seit der Einweihung im Jahr 1979 war der in der Gütersloher Stadthalle ausgetragene Winterball der Stadtschützen das gesellschaftliche Ereignis des Jahres.

Seit 2005 bröckelten Glanz und Stellenwert. Aufgrund sinkender Besucherzahlen, zuletzt 400, zog die Gütersloher Schützengesellschaft zur Präsentation ihres neuen Thrones 2014 in die Tanzschule Stüwe-Weissenberg um. Nach offizieller Lesart vergnügten sich dort um die 250 bis 300 Feierlustigen; inoffiziell dürften es erheblich weniger gewesen sein.

Nach dem aus verschiedensten Gründen arg dünn besetzten Winterball 2018 setzte im Vorstand um den Vorsitzenden Patrick Seidel und seinen Stellvertreter Daniel Schüppen ein Umdenkprozess ein. Statt stur an in der Vergangenheit festzuhalten, wagen die Verantwortlichen einen mutigen Schritt. Die in den 50er Jahren begonnene Ballära ist für beendet erklärt worden. Erstmalig wird das amtierende Königspaar Sandra und Carsten Kuhlmann sein Throngefolge am Samstag, 23. März, im Rahmen der Nachfolgeveranstaltung »Gütersloher Skylights« in der Skylobby des Theaters präsentieren.

Vorstand schreibt Brief an Mitglieder

In einem Brief an die Mitglieder begründet Vorsitzender Patrick Seidel diesen Schritt: »Wir haben uns dazu entschlossen, unseren jährlichen Winterball in der bekannten Form nicht wieder stattfinden zu lassen. Die Gründe für diese Entscheidung sind vielfältig und haben dazu geführt, das bisherige Konzept hinterfragen und zu verändern«. Patrick Seidel: »Ich bin ein ziemlicher Traditionalist, deshalb ist es mir sehr schwer gefallen. Trotzdem mussten wir uns den Veränderungen der Gäste anpassen.« Ein Ball mit festlicher Kleidung sei speziell bei den jüngeren Generation nicht mehr gefragt. Stellvertreter Daniel Schüppen ergänzt: »Alle Schützenvereine müssen ihre Tradition modernisieren, sonst wird es auf Dauer schwierig«.

Genau das haben die Stadtschützen getan. In einem mehrmonatigen Prozess hat die ins Leben gerufene »Arbeitsgruppe Konzept Winterball« aus vielen Ideen und Vorschlägen »ein Frühlingsfest 2,0« entwickelt, so Daniel Schüppen. »Damit schaffen wir den Spagat aus neuem Konzept, neuem Namen, neuem Termin, neuem Ort und neuer Band, ohne Altes und Bewährtes auszuschließen.« Die geplante Party mit schicker Kleidung im modernen Ambiente und Musik von 4 Souls mit den Small-Stars Andrew Glaser/Zacki Tsoukas soll auch ohne bisherigen Showakt neues Publikum anziehen sowie neuen Schwung bringen. Der Kartenvorverkauf startet am 9. Februar bei Foto Schorcht oder online:

www.stadtschuetzen.de