Schlaglöcher kennzeichnen diesen Abzweig der Amelingstraße in Spexard. Foto: Michael Delker

Gütersloh (WB/mdel). In der Baulast der Stadt Gütersloh befinden sich 121 Kilometer Wirtschaftswege. Meist im Außenbereich gelegen und in den 1950er bis 1970er Jahren gebaut, sind diese Wege nach Meinung der CDU-Fraktion zum großen Teil in einem sehr schlechten Zustand.