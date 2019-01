Aus dem Fenster seines Büros im neunten Stock des Rathauses beobachtet Planungsamtsleiter Dr. Michael Zirbel, wie sehr sich Gütersloh Monat für Monat, Jahr für Jahr verändert. Zum heutigen Bild hat er in 20 Jahren viel beigetragen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Falls es mit dem Visum klappt wird Dr. Michael Zirbel (65) schon in 14 Tagen damit beginnen, den Verkehr in drei indischen Städten ökologisch zu organisieren. Die neue Aufgabe ist sicher auch eine nachhaltige Methode, um langsam Abstand zu 20 Jahren Städtebauplanung in Gütersloh zu gewinnen.

Mit Dr. Michael Zirbel wurde Städtebau zu einem Weiterbildungsprogramm. Mit ihm begann die Zeit der Workshops, Runden Tische und städtebaulichen Architektenwettbewerbe in Gütersloh. Die VHS bietet seit Zirbel Kurse zum Thema Stadtplanung an, Grundschulkinder planen spielerisch Quartiere, Studenten inspirieren mit frischen Ideen, zuletzt zur Gestaltung des Porta-Parkplatzes. Der promovierte Raumplaner entwickelte die bis 1999 eher bauordnungsrechtliche, auf konkrete Situationen und Herausforderungen reagierende Stadtplanung zur einer Stadtgestaltung und -entwicklung weiter – eine Leistung, die der damalige NRW-Bauminister Michael Vesper als »Zirbelwinde« bezeichnete, die weit über Gütersloh hinaus die Neugier von Stadtplanern und Architekten weckten.

Zirbel ist auch der Erfinder des »Vor-Vor-Vor-Vorentwurfes« einer konkreten Planung, die Bürgern die Sorge nehmen sollte, dass bereits irgendwelche bindende Beschlüsse zu ihrem jeweiligen Wohngebiet gefallen sind. Das Wort benötigte Zirbel, weil er früher als alle seine Vorgänger zu Bürgerversammlungen einlud, sobald größere Bauprojekte absehbar waren. Eine offensive Form der Klage-Vorbeugung. Zirbel: »Stadtplanung, Nachverdichtung verläuft niemals konfliktfrei. Je früher man miteinander redet, desto eher lässt sich möglicher Ärger abwenden.«

Konflikte

Das galt nicht für jeden Konflikt. Für die CDU-Ratsfraktion wurde Zirbel zur Projektionsfläche interner Konflikte, vor allem bei der jahrzehntelangen Suche nach Gewerbeflächen in den Ortsteilen. Jeder neue Vorschlag Zirbels trug den Widerstand dagegen in die jeweiligen Ortsvereine. Darüber hinaus verschonte Zirbel – Mitglied der SPD – die Ortsvereine nicht mit nüchternen Feststellungen: »Die Verhinderung einer guten städtebaulichen Lösung auf dem Moralt-Gelände in Spexard war reine Protektion zu Gunsten eines einzelnen Lebensmittelhändlers.«

So geriet der Stadtplaner selber unter Druck. Vor sechs Jahren musste er sich gegen den Vorwurf der FDP wehren, er verschwende mit vielen städtebaulichen Gutachten nur Geld und habe in einigen Fällen seine Prüferin an der TU Dortmund begünstigt. Doch die geforderte kürzere Leine war dem eloquenten, viele Jahre lang »geheimen Stadtbaurat« nur schwer anzulegen.

Städtebauliche Verträge

Mit den städtebaulichen Verträgen hatte er ein Instrument in Gütersloh eingeführt, das der Stadt nicht nur jede Menge Geld sparte, sondern auch ohne aufwändige Bebauungspläne besondere Gestaltungswünsche durchsetzte. Beispiel Bartels-Areal: Der Projektentwickler zahlte nicht nur die gesamte Erschließung samt neuem Spielplatz vorab, er ließ auf Wunsch auch Bauelemente der ehemaligen Seidenweberei stehen. Den Schornstein, die Ziegelsteinmauer, die Säulen der Fabrik. Der Rewe-Einkaufsmarkt akzeptierte ein Sheddach so wie es die alte Fabrik auch hatte.

Die von ihm favorisierten Architektenwettbewerbe wiederum ersparten der Stadt aufwändige Ausschreibungsverfahren und garantierten durch die Setzung ausgesuchter Architekten schon einmal ein hohes Ausführungsniveau. Zirbel: »Die dabei präsentierten Siegerentwürfe waren ja schon bezahlt und konnten weiter genutzt werden.«