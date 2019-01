Und 28.000 ganz vielfältige Unterrichtseinheiten rund um die Themen darstellende Kunst, bildende Kunst, Sport, Naturerlebnisse und Naturwissenschaften umkleiden die nackten Zahlen mit schönen Erinnerungen an das Basketball-Camp, die Holzwerkstatt oder den Kurs zum Roboterbau. Die Osthushenrich-Stiftung hat das größte und langlebigste Projekt der Volkshochschule dabei von Beginn gefördert.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Bis einschließlich 2022 fördert die Osthushenrich-Stiftung die Bildungsferien der VHS erneut und garantiert damit auch in Zukunft das breite und spannende Angebot für Kinder in den Schulferien.

105.000 Euro für drei Jahre

VHS-Leiterin Dr. Birgit Osterwald: »Das Projekt liegt uns und mir besonders am Herzen. Und deshalb freue ich mich und bin dankbar, dass es noch einmal weiter gefördert wird.« Dabei sei die wiederholte Förderung des Projektes alles andere als selbstverständlich. Schließlich stoße die Osthushenrich-Stiftung Projekte vor allem an – eine regelmäßige Förderung sei nicht vorgesehen. Dennoch sei die Stiftung seit dem Start des Projektes ein unverzichtbarer Partner. Jetzt werden die Bildungsferien der VHS bereits ein viertes Mal gefördert – 105.000 Euro verteilt auf die nächsten drei Jahre schaffen die Voraussetzungen für zukünftige Erlebniswochen.

Mit Blick auf die bevorstehende Pensionierung Osterwalds sagt Stiftungsvorsitzender Werner Gehring: »Sie können die VHS ja nicht verlassen, ohne zu wissen, wie es mit Ihrem Herzensprojekt weitergeht.« Der Erfolg des Projektes sei vor allem auf das große Engagement und die tolle Organisation von Dr. Osterwald und ihrem Team um Projektleiterin Henrike Dulisch zurückzuführen. Deshalb sei mit der weiteren Förderung des Projektes auch ausdrücklich »ein Dank für zehn Jahre besonders gute Zusammenarbeit« verbunden.

Blick in die Sterne

Allein im vergangenen Jahr haben rund 800 Kinder an den Erlebniswochen teilgenommen. Auch in diesem Jahr geht das Projekt wieder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an den Start. Dabei gibt es neben den Klassikern neue Programm-Highlights. Eine Woche voller Sterne etwa verspricht die Astro-Woche. Alle Fragen rund um das Sonnensystem stehen dann im Mittelpunkt. Über das Basteln von Sternenkarten und Planetenmodellen erfahren die Kinder aus theoretischen und kreativen Blickwinkeln, dass Astro-Physik Spaß macht. Es sind Ausflüge zur Sternwarte und ins Planetarium geplant.