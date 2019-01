Nirgends entspannt man sich so gut wie auf einer Jacht in der Karibik – wenn das nicht immer nur so schrecklich teuer wäre. Der wegen Anlagebetrugs verurteilte Gütersloher Felix Vossen fand jedoch Finanzierungswege. Foto: Russel Hicks

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der wegen Anlagebetrugs verurteilte Gütersloher Felix Vossen wird zum Medienstar. Nach der NDR-Hörspielreihe und der für Ende Januar erwarteten Biografie steigt jetzt das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) groß in das Thema ein.

»Abgezockt! – Der Anlagebetrüger Felix Vossen« lautet der Titel einer Dokumentation, die am Samstag, 9. Februar, um 20.15 Uhr auf ZDFinfo ausgestrahlt wird. Darin rufen die Autoren zunächst einmal die Bedeutung des Gütersloher Frottierwerkes Vossen in Erinnerung – der Bademantel, den Udo Jürgens stets zu den Zugaben seiner Konzerte trug, stammte zum Beispiel aus diesem Werk.

Felix Vossen ist der Enkel des Firmengründers Burghard Vossen. Er sitzt seit 2016 wegen Betrugs und Urkundenfälschungen hinter Gittern. Die Dokumentation schildert die Erfolgsgeschichte des Gütersloher Unternehmens und versucht, Aufstieg und Fall des Enkels darin einzubetten. Die Grundschule und die ersten beiden Jahre der weiterführenden Schule darf der Junge noch in Gütersloh bleiben. Dann wird er auf ein Internat in der Schweiz geschickt.

Schwierige Zeit im Internat

Die ZDF-Autoren sehen darin den möglichen Beginn seiner zweifelhaften Karriere. Sein Abitur legte Vossen in Oxford ab, Mitte der neunziger Jahre begann er erste Geschäfte mit Aktien und Apple-Computern. Das sei »die Einstiegsdroge in das Geschäft mit dem großen Geld gewesen«, heißt es in der Dokumentation.

In London habe er sich ein Netzwerk aus Geschäftspartnern und Freunden aufgebaut. Diesen habe er Geldgeschäfte und Inve-stitionsmöglichkeiten mit einer 30-prozentigen Renditeaussicht angeboten. 2010 stieg er ins Filmgeschäft ein und schloss sich dem Unternehmen »Embargo Films« an. Wann Vossens Geschäftsmodell ins Rutschen geriet, bleibt offen. Geldforderungen seiner Partner beglich er mit frischen Einzahlungen – wie im Ponzi-Trick aus den zwanziger Jahren.

FBI, Scotland Yard, schweizer und spanische Behörden griffen den untergetauchten Vossen Mitte Februar 2016 in Valencia auf. Was aus den unterschlagenen 35 Millionen Euro geworden ist und warum es das Gericht in Zürich bei nur einem Prozesstag beließ, lässt die Dokumentation allerdings ebenfalls offen. Neben den betrogenen Geschäftspartnern äußern sich der erste Betriebsleiter der Textilfirma Vossen sowie Finanzpolitiker Lothar Binding (SPD) zu dem Fall.