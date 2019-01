Wie in alten Zeiten: CDA-Ehrenvorsitzender Heinrich Krümpelmann, Ehrenvorsitzender Helmut Lütkemeyer und Altbürgermeister Karl-Ernst Strothmann (von links) sitzen an einem Tisch.

Mit ihm saßen am Sonntag in der Festhalle Isselhorst in der ersten Reihe als Ehrengäste: der frühere Landtagsabgeordnete, Güterslohs Altbürgermeister Karl-Ernst Strohmann, und der Ehrenvorsitzende der CDA, Heinrich Krümpelmann. Vorsitzender Harald Heitmann begrüßte als Festredner aus Düsseldorf den CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen, der Volksparteien für unabdingbar für eine funktionierende Demokratie hält. Ihnen falle die Aufgabe zu, die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abzubilden.

Das Land redet mit

Heitmann unterstrich die 1969 getroffene Entscheidung, sich der Stadt Gütersloh anzuschließen. Dort träfen die Städter mit feinem Juristendeutsch auf die vom Land, die selbst mit anpackten. Bürgermeister Henning Schulz (CDU) stimmte ihm zu. Er nannte als vorbildlich für Isselhorst, bei den großen Dingen an einem Strang ziehen. Der Bürgerklön im Gasthof »Zur Linde« sei ein »tolles Format« für den Meinungsaustausch. Er sei auf jeden Fall klug gewesen, 1970 bei der Gebietsreform nach Gütersloh abzubiegen. Die im Bau befindliche dritte Gesamtschule an der Ahornallee in Gütersloh werde eklatant wichtig sein für die Isselhorster Schüler. Landrat Sven-Georg Adenauer merkte an, vieles in Isselhorst trage die Handschrift Helmut Lütkemeyers.

Landtagsabgeordneter und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Raphael Tigges wertete die Gründung der CDU vor 50 Jahren als großen Schritt. Seitdem gehe es in Isselhorst vorwärts. »Dieser Ort hält zusammen«, lobte der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus. Für den mittelständischen Unternehmer Helmut Lütkemeyer und seinem Nachfolger Harald Heitmann sei Politik immer Bestandteil des Lebens gewesen, bekräftigte Brinkhaus. SPD-Ratsherr Dr. Siegfried Bethlehem räumte freundlicher Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert ein.