Nach Angaben der Polizei fuhr die 19-Jährige auf der Carl-Bertelsmann-Straße und hielt in Höhe einer Bushaltestelle in Höhe der Oststraße an. In diesem Moment griff ein ebenfalls auf einem Fahrrad fahrender 37-jähriger Gütersloher nach der Handtasche und fuhr mit dieser davon.

Die Geschädigte eilte dem Mann kurz nach. Sie konnte ihn kurzfristig einholen. Dabei trat der Mann in Richtung der 19-Jährigen. Anschließend konnte er in Richtung Friedrich-Ebert Straße fliehen.

Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der Mann durch eine unmittelbar eingeleiteten Fahndung in einem nahegelegenen Park angetroffen werden. Die Handtasche konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizei vermutete, dass der 37-Jährige diese zuvor weggeworfen habe. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.