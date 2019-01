Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Neuer Job, keine Schulden, intaktes Familienleben: Trotzdem ist der 62-jährige Berufskraftfahrer auf die schiefe Bahn geraten. Am Montag hat sich der Gütersloher vor dem Amtsgericht wegen schweren Diebstahls verantworten müssen.

Das Gericht hat ihn dafür ein Jahr und drei Monate Haft aufgebrummt und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Dem Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in der Zeit zwischen Januar und Mai 2016 aus dem verplombten Sattelanhänger Waren im Wert von knapp 33.000 Euro entwendet und verkauft zu haben. »Von den 367 gestohlenen Teilen hat mein Mandant 195 zurückgegeben«, sagte sein Verteidiger Dr. Holger Rostek aus Bielefeld. Demnach würde sich der Schaden auf rund 20.000 Euro reduzieren.

»Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe«

Der Beschuldigte zeigte sich geständig, erklärte dem Gericht sogar in allen Einzelheiten, wie er an die meist elektronischen Waren (darunter Notebooks und Computerteile), gelangt sei. »Ich bin über das Fahrerhaus daran gelangt, weil ich die Plomben nicht beschädigen konnte.« Für Rostek kein Einbruchsdiebstahl, sondern ein gewerbsmäßiger.

Am Montag feierte der Angeklagte seinen 28. Hochzeitstag. Warum der vierfache Familienvater den Diebstahl trotz finanzieller Sicherheit begangenen habe, könne er nicht sagen: »Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Diese Frage kann ich nicht beantworten.« Für den Staatsanwalt war diese Aussage als Motiv »zu dürftig«. Zwar sei er geständig, nicht vorbestraft und habe dafür gesorgt, dass eine erweiterte Beweisaufnahme nicht mehr nötig sei, trotzdem forderte er eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Die Schadenshöhe, so der Staatsanwalt, sei zu gravierend. Holger Rostek wies auf die gute Sozialprognose seines Mandanten hin und erklärte, dass eine Gesamtstrafe von einem Jahr ausreiche. Am Ende meinte der 62-Jährige, dass es ihm leid tue, was er angerichtet habe. »Das wird nie wieder passieren, und es war ein einmaliger Ausrutscher.«