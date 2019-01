Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Inhaber des »Büsker Ecks« , Zaffar Iqbal und Cordula Härtel, gestalten Gütersloh kräftig mit, so wie es Bürgermeister Henning Schulz in seiner Neujahrsansprache fordert. Sie investieren an der Ecke Grüne Straße/Berliner Straße 1,6 Millionen Euro in eine Gastronomie und neuen Wohnraum. Doch der Bürgermeister wohnt direkt gegenüber. Jetzt ruft die Mitgestaltung Ärger hervor.