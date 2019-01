Gütersloh (WB/mdel). Die CDU-Fraktion blickt kritisch auf die blaue Beschilderung an der neuen A33-Anschlussstelle in Halle. Ihr fehlt ein Hinweis auf die Stadt Gütersloh. Mit einer entsprechenden Anfrage an die Verwaltung wird sich am Donnerstag, 24. Januar, 17 Uhr, der Planungsausschuss beschäftigen.