Wildfremde Menschen sitzen sich an Tischen in der Martin-Luther-Kirche gegenüber, reden und speisen miteinander. Das Team der Gütersloher Vesperkirche führt dieses Sozialexperiment vom 27. Januar bis zum 10. Februar zum zweiten Mal durch.

Von Stephan Rechlin

Sie werden 15 Tage lang jeden Tag gut 300 Teller, Messer, Gabeln, Löffel und noch mal so viele Kaffeetassen und Untertassen spülen, sie sauber zur Martin-Luther-Kirche bringen und beschmutzt wieder abholen, ohne selber auch nur einen Happen der warmen Mahlzeiten zu bekommen, die dort gratis angeboten werden. Ihr Lohn ist die Einbindung in ein logistisches Großprojekt. Mit ihrem Spüldienst sind sie endlich einmal Teil der gesamten Stadt und nicht nur langzeitarbeitslose Hartz-IV-Empfänger am Rande der Gesellschaft, so wie sie sich vielleicht inzwischen selbst abstempeln.

Sehnsucht nach dem Experiment

Mit Eintöpfen, Kartoffeln, Rotkohl, Braten, Reis und Fisch aus der Küche des Katharina-Luther-Hauses streben Dr. Nils Wigginghaus und sein Vesperkirchenteam zum zweiten Mal eine »kleine soziale Kernschmelze« in Gütersloh an: Wildfremde Menschen, Arme und Reiche, Akademiker und Menschen ohne Schulabschluss, Alte und Junge, sitzen zwei Stunden gemeinsam an einem Tisch, speisen und reden miteinander. Die Sehnsucht nach diesem Sozialexperiment ist in der reichen Stadt Gütersloh offenbar hoch. 600 ehrenamtliche Helfer braucht das Organisationsteam, mehr als 1000 haben sich gemeldet. Ludger Osterkamp: »Die 400, die diesmal nicht dabei sind, werden wir beim nächsten Mal berücksichtigen.«

Über das Kopfsteinpflaster

So wie das Parkhotel. Die gesamte Belegschaft dort wollte schon im vergangenen Jahr mithelfen, doch kam nicht zum Zuge. Diesmal wird es die Trinkgläser über das kleine Pättken zwischen Kirche und Hotel anliefern und wieder abholen. Hotelmanager Marc Spieß: »Ein kurzer Weg, aber eine große Herausforderung. Es geht nur über Kopfsteinpflaster.«

Die Gütersloher Tafel wird die warmen Mahlzeiten 14 Mal vom Luther-Haus zur Luther-Kirche rüberfahren, einmal springt eine Spedition ein. Kaffee und Tee schenken die Landfrauen aus, der Dienstplan steht schon.

Erstmals wird es an den beiden Donnerstagen 31. Januar und 7. Februar, ab 18.30 Uhr eine Abendvesper geben, die vom Wertkreis durchgeführt wird. Die Vesperwoche beginnt am kommenden Sonntag, 27. Januar, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr.