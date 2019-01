Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Britische Armee gibt ihre Wohnhäuser portionsweise an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zurück. In der Siedlung Franken- und Fröbelstraße wurden jetzt 16 Doppelhäuser und eine Garage übergeben.

An der Gerhard-Hauptmann-Straße wurden 13 Einfamilien-Reihenhäuser und drei Garagen frei. An der Hermann-Simon- und Töpferstraße sind es 15 Doppelhäuser und elf Garagenplätze. An der Luisenstraße zwei Doppelhäuser und vier Einzel-Reihenhäuser.

Auf diese Immobilien hat die Stadt ein erstes Zugriffsrecht, sobald die Bima sie anbietet. Für den Jahresanfang hatte Stadtbaurätin Nina Herrling dem Planungsausschuss ein Konzept angekündigt, aus dem hervorgeht, was aus den ehemals britischen Häusern werden soll. Aus diesem öffentlich vorzustellenden Konzept ist jetzt offenbar ein nichtöffentlich tagender »Workshop« geworden, in dem die Stadt dem Vernehmen nach vorgeschlagen hat, die Wohnimmobilien abzureißen und durch neue Sozialwohnungen zu ersetzen.

Sie käme damit einem Einwand der UWG-Fraktion nach, die bereits im vergangenen Jahr davor gewarnt hatte, die teils aus den fünfziger Jahren stammenden Immobilien zu sanieren und weiter zu nutzen. Beispiel Thomas-Mann-Straße: Statt der derzeit dort vorhandenen 53 Häuser könnten statt dessen bis zu 200 dringend benötigte und bezahlbare Wohnungen errichtet werden können. Norbert Bohlmann sitzt für die UWG im Planungsausschuss: »Wirtschaftliche Vernunft und die politische Verantwortung gegenüber den wohnungssuchenden Bürgern gebieten den Abbruch und den Neubau.«

Dagegen hatten sich zuletzt vor allem SPD und Linke gewehrt. Die geplante Nachnutzung der Immobilien wirkt sich offenbar auf den Kaufpreis aus. Sollten Sozialwohnungen entstehen, könnte die Bima einen Nachlass einräumen.