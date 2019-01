Von Stephan Rechlin

»Nicht zu ändern, wir müssen dringende Sanierungsarbeiten an der Stromversorgung vornehmen«, teilt Tiefbauamtsleiter Alfons Buske auf Anfrage mit. Die Zu- und Ausfahrt werde in dieser Zeit nicht möglich sein: »Weiterhin in der Tiefgarage geparkte Fahrzeuge stören uns nicht. Sie können nur nicht herausgeholt werden.« Den Dauerparkkarten-Inhabern seien bereits Alternativen in benachbarten Parkhäusern angeboten worden. Die Tagesnutzer werden in der kommenden Woche informiert.

Das Licht geht aus

In den neun verschlossenen Tagen wird der Niederspannungs-Hauptverteiler komplett erneuert. Sobald er vom Netz genommen wird, gehen in der Tiefgarage die Lichter aus. Dann funktioniert nichts mehr – weder die Beleuchtung noch die Brandschutzanlage, die Sprinkleranlage, die Belüftung, die elektrischen Schranken, die Rolltore. Buske: »Wir dürfen hier schon aus Sicherheitsgründen niemanden mehr reinlassen.« Nur die zentrale Monitor-Überwachung der übrigen Parkhäuser bleibe über einen kleinen Generator in Betrieb.

Der Niederspannungs-Hauptverteiler sieht wie ein großer, grauer Kleiderschrank aus. Er befindet sich hinter einer roten Stahltür an der Ausfahrt zur Eickhoffstraße. Rüdiger Flöttmann aus dem Fachbereich Tiefbau hat den Schlüssel: »Hinter den Schranktüren befinden sich Metallteile, die unter Spannung stehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Techniker versehentlich daran gerät.« Der TüV habe den Austausch der kompletten Anlage angemahnt. Flöttmann: »Sie ist 30 Jahre und älter. Wir tauschen sie aus, bevor sie uns um die Ohren fliegt.«

Der Tiefgaragen-GAU

Damit ist keine Explosion gemeint, sondern ein Tiefgaragen-GAU: Rolltore und Schranken bleiben unten, Brandschutz und Sprinkleranlage fallen aus während das Parkhaus voll ist und alle irgendwann nach Hause möchten. Zu solch einem Szenario wäre es beinahe im vergangenen Jahr gekommen. Ein Bagger hatte die Hauptstromleitungen vor der Garage gekappt, der Hauptverteiler wurde nicht mehr von außen mit Strom versorgt. Aus purer Eingebung hatten die Tiefgaragen-Mitarbeiter einige Tage zuvor den Umschalter zum dieselbetriebenen Notstrom-Generator reparieren lassen. Er gehört zum Hauptverteiler, ein Relais war kaputt. Flöttmann: »Der Notstrom übernahm die Tiefgaragen-Versorgung vom Moment des Stromausfalls an. Deswegen hat hier niemand etwas gemerkt.« Bevor der Hauptverteiler vom Netz genommen wird, klemmen die Mitarbeiter den Notstrom-Generator ab: »Das erledigen wir nächste Woche, damit die Schließzeit möglichst kurz gehalten werden kann.«