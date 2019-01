Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der Bürgerkiez (Weberei)-Geschäftsführer Steffen Böning leitet fortan das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Elvan Korkmaz in Berlin. Darüber hinaus nimmt Böning noch viele weitere Geschäftsführer-Aufgaben wahr.

Eigenen Angaben zufolge ist Böning auch Geschäftsführer des »Deutschen Zentrums für Geschäftsaufbau« GmbH in Hamburg, der »Green Bowl« GmbH in Bielefeld und der »Infront Consulting & Management« GmbH in Hamburg – die letzte Position könnte allerdings schon älter sein, da sie auf der Homepage der GmbH nicht bestätigt wird. Auf die Frage, welche dieser Tätigkeiten die höchste Priorität genießt, hat Steffen Böning noch nicht geantwortet.

Fragen im Ausschuss

Diese Frage stellen sich auch Mitglieder des Gütersloher Kulturausschusses. Wegen der Abrechnung möglicher Mieteinnahmen liegt die Weberei erneut im Clinch mit der Stadt ; Böning stellte sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kulturdezernenten Andreas Kimpel, die jedoch abgewiesen wurde. Die SPD-Mitglieder in Ausschuss und Rat stellten sich bislang bedingungslos hinter die Weberei – aus Überzeugung in deren Rechtsposition oder um einen ihrer Bundestagsabgeordneten nahestehenden Genossen zu unterstützen?

Hilfe im Bundestagswahlkampf

Böning hatte Korkmaz bereits im Bundestagswahlkampf 2017 unterstützt. Damals wurde den beiden auch eine private Beziehung unterstellt. Die Beschäftigung von verwandten, verheirateten oder verschwägerten Mitarbeitern durch einen Bundestagsabgeordneten schließt die Bundestagsverwaltung allerdings aus.

In so einem Fall dürfen Büromitarbeiter nicht aus dem monatlich 21.000 Euro hohen Budget bezahlt werden, das Abgeordneten für administrative und wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verfügung steht. Aus diesem Budget sind im Falle von Elvan Korkmaz auch drei ihrer Mitarbeiter in der SPD-Kreisgeschäftsstelle zu bezahlen. Die Bundestagsverwaltung beziffert den Durchschnittsverdienst eines Büroleiters auf rund 3500 Euro im Monat.